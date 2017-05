« Victoria Dockside », le nouveau joyau du port de Hong Kong

New World Development développe un luxueux projet innovant et polyvalent sur la nouvelle façade portuaire de Hong Kong, et ambitionne à cette occasion de définir de nouveaux standards urbains pour l'art, le design et les loisirs

HONG-KONG, CHINE--(Marketwired - May 25, 2017) - New World Development, une entreprise culturelle leader dans les secteurs du développement immobilier, des infrastructures et des services, ainsi que dans ceux du commerce de détail et hôtelier, a annoncé ce jour son projet de construction « Victoria Dockside », un quartier d'art et de design représentant un investissement de 2,6 milliards USD pour plus de 278 000 mètres carrés, situé sur le front de mer des emblématiques rivages de Tsim Sha Tsui, à Hong Kong.

Ce programme aux multiples facettes, dont l'achèvement final est prévu pour 2019, proposera des espaces de bureaux au plus haut niveau des standards du marché, un établissement Rosewood Hotel ultra-luxueux, des Résidences Rosewood ainsi qu'un environnement d'art, de design et de loisirs de premier plan, avec des vues incomparables sur le Port Victoria et l'île de Hong Kong. Ce quartier élégant et raffiné de standing donnera un nouvel élan à la façade portuaire de Victoria et constituera une destination de choix aussi bien pour les résidents de Hong Kong que pour les 60 millions de visiteurs annuels de l'île.

« Nous sommes déterminés à repousser encore davantage les limites avec Victoria Dockside », a déclaré Adrian Cheng, fondateur de K11, Vice-président et Directeur général de New World Development. « Victoria Dockside proposera un kaléidoscope d'expériences avec en toile de fond l'un des panoramas les plus impressionnants du monde. Ce nouveau quartier mettra à la disposition des riverains ainsi que des visiteurs internationaux des espaces pour échapper au chaos de la vie de tous les jours. Notre vision consiste à créer des vagues de volupté dans ce lieu où le monde se rencontre, en fournissant une toile vierge aux artistes, aux concepteurs et aux entreprises pour maximiser leur créativité et contribuer à bâtir l'un des nouveaux quartiers les plus passionnants de demain ».

Le plan directeur de Victoria Dockside a été dessiné par le cabinet d'architectes renommé Kohn Pedersen Fox (KPF) et par les célèbres architectes paysagistes James Corner Field Operations (JCFO), en collaboration avec Adrian Cheng et plus de 100 concepteurs et consultants du monde entier. KPF a collaboré à la conception des Roppongi Hills de Tokyo, ainsi qu'à la transformation des Hudson Yards new-yorkais dans le nouveau quartier le plus excitant de la planète. Le travail de JCFO a été mondialement salué pour la réhabilitation et la transformation de la High Line de New-York en parc suspendu, l'une des attractions les plus populaires de la ville en ce moment.

Victoria Dockside sera construit sur le site autrefois connu sous le nom de Holt's Wharf, un terminal de descente situé à proximité de Kowloon et de la voie ferrée de Canton, à Tsim Sha Tsui. Holt's Wharf, dont la construction date de 1910, était un centre de transport de marchandises et logistique, qui reliait la ville au reste du monde. Le faste du nouveau site contribua à bâtir la réputation de Hong Kong en tant que port d'entrée de l'Extrême-Orient, et joua un rôle majeur pour faire de la ville le port le plus animé au monde.

Imaginé pour devenir un nouveau quartier d'art et de design d'envergure internationale, l'agencement de ce projet est accentué encore par son emplacement de choix sur le rivage de Tsim Sha Tsui et à proximité de quelques-unes des institutions culturelles les plus importantes de la ville, dont le Musée d'art, le Centre culturel, les Jardins de Salisbury et le Musée de l'espace.

