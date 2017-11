150 Histoires de sauvetage pour célébrer Canada 150 - La RCR sauve des vies!

OTTAWA, ON--(Marketwired - 1 novembre 2017) - La Fondation ACT démarre le mois de la RCR en présentant 150 Sauvetages pour célébrer le Canada 150!

Plus de 3,9 millions de jeunes Canadiens ont été formés en RCR à l'école secondaire et plusieurs vies ont été sauvées.

La Fondation ACT est l'organisme de bienfaisance national intégrant un programme de RCR et défibrillation dans les écoles secondaires du Canada grâce au soutien des partenaires nationaux de la santé, AstraZeneca Canada, Sanofi Canada et Amgen Canada.

Chaque année, 350 000 étudiants apprennent la RCR grâce à leurs enseignants. Voici des exemples de vies sauvées :

Lane, un père de 40 ans a subi un arrêt cardiaque et fut sauvé par Dylan, un élève ayant appris la RCR à l'école;

Levi, un adolescent sauvé par deux adolescentes qui faisaient du jogging. Les trois ont appris la RCR à l'école;

Geoff a subi un arrêt cardiaque et fut sauvé par sa fille, Alexandria, grâce à la RCR apprise à l'école;

Madeleine, âgée de cinq ans a été sauvée grâce à la RCR faite par sa sœur Lydia.

Visitez notre page Histoires de sauvetage pour en savoir davantage sur les histoires de partout au pays, où les élèves et les enseignants ont pris le contrôle d'une situation d'urgence en aidant leurs parents, grands-parents, amis et des étrangers. Ils ont été sauvés suite à une crise cardiaque, un AVC, un étouffement, une crise d'asthme, une urgence diabétique, une noyade ou autre.

À propos de la Fondation ACT

ACT est un organisme de bienfaisance national qui met sur pied la formation en RCR et DEA (défibrillateur externe automatique) comme programme obligatoire dans les écoles secondaires du Canada. ACT repose sur le soutien de partenaires locaux offrant les mannequins et les DEA de formation nécessaires au programme. Puis, les enseignants offrent une formation de RCR et montrent comment utiliser un DEA à leurs élèves avant l'obtention du diplôme secondaire. Les partenaires nationaux du domaine de la santé d'ACT engagés à offrir le programme partout au Canada sont AstraZeneca Canada, Sanofi Canada et Amgen Canada.

