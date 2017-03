15e anniversaire d'Un visage, un nom : Faire revivre l'histoire des Inuits, de la Nation métisse et des Premières Nations (du 1er au 3 mars 2017)

OTTAWA, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mars 2017) - Bibliothèque et Archives Canada

Bibliothèque et Archives Canada est honoré d'accueillir des membres de communautés inuites, de la Nation métisse et des Premières Nations pour célébrer les 15 ans du projet Un visage, un nom.

Cette grande rencontre, organisée en collaboration avec l'Université Carleton, se tiendra du 1er au 3 mars 2017.

C'est la première fois que des universitaires et des représentants de communautés autochtones se réunissent en si grand nombre pour discuter du projet Un visage, un nom. La plupart des personnes apparaissant sur les archives photographiques de BAC ne sont pas identifiées. Au cours des 15 dernières années, BAC a travaillé de concert avec des collectivités autochtones afin d'identifier des gens et des lieux photographiés, le tout dans le but de préserver comme il se doit leur histoire pour les générations présentes et futures.

La rencontre réunira aussi des aînés et des jeunes inuits du Nunavut et d'ailleurs qui témoigneront des réussites du projet. Ce sera également l'occasion de réitérer l'importance de poursuivre le travail avec les communautés inuites, la Nation métisse et les Premières Nations.

On profitera de ce rassemblement pour enregistrer les récits et les souvenirs de participants inuits afin de les inclure dans un livre portant sur l'histoire d'Un visage, un nom. L'ouvrage sera édité par la professeure Carol Payne de l'Université Carleton pour le compte des Presses universitaires McGill-Queen's.

Détails et programme

www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/2017/15e-anniversaire-un-visage.aspx

Programme [PDF 375 KB]

Citation

« Un visage, un nom est l'un des plus importants projets de Bibliothèque et Archives Canada. Je suis très fier de ce que nous avons accompli, et je sais que tous ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Il faut du temps et de la confiance pour bâtir une relation d'honnêteté et de partage entre ceux qui consignent l'histoire et ceux qui ont été blessés par l'histoire. En tant qu'organisation vouée à la préservation de la mémoire, nous avons un rôle primordial à jouer à cet égard. »

- Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Le projet Views from the North joint ses efforts à Un visage, un nom en recueillant des histoires orales auprès d'aînés du Nunavut. Dans le cadre de ce projet, des étudiants du programme Nunavut Sivuniksavut interviewent des aînés de leur communauté, à qui ils montrent des photos de Bibliothèque et Archives Canada portant sur ces communautés. Views from the North crée ainsi des liens entre différentes générations d'Inuits et leur permet de comprendre ces images selon le point de vue d'un Inuit. »

- Carol Payne, professeure agrégée en histoire de l'art, Université Carleton

Tout sur le projet Un visage, un nom : www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/visage-nom/Pages/introduction.aspx

Les 15 ans du projet Un visage, un nom : www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/2017/15e-anniversaire-un-visage.aspx

À propos d'Un visage, un nom

Avant le lancement d'Un visage, un nom, en 2002, les Autochtones apparaissant sur la majorité des photos d'archives fédérales n'étaient pas identifiés. Le projet Un visage, un nom veut remédier à la situation : il offre aux communautés inuites, aux Premières Nations et à la Nation métisse un espace virtuel où elles peuvent voir des photos d'archives et aider à y identifier des personnes et des lieux, tout en renouant avec leur histoire et en partageant les souvenirs rattachés à ces photos. Un visage, un nom veut aussi aider les jeunes Autochtones à mieux comprendre leur passé pour s'en inspirer et se réapproprier leur histoire.

Depuis le début du projet, plusieurs participants ont pu retrouver des êtres chers; certains se sont même reconnus sur des photos.

Ainsi, en décembre 2015, Johnny Kasudluak et sa mère Martha ont découvert plusieurs photos de celle-ci et d'autres membres de la famille, originaire d'Inukjuak, au Québec. Ils nous ont fait parvenir cette photo de Martha posant avec trois photos d'elle prises alors qu'elle était une jeune fille.

En septembre 2014, Ashevak Geetah (à gauche) et sa fille Eva (à droite) ont renoué avec Eetooloopak, leur père et grand-père, après avoir vu cette photo de lui, prise en mars 1956 à Iqaluit, au Nunavut.

À propos du 15e anniversaire d'Un visage, un nom

Conférenciers du 1er et du 2 mars :

Modérateurs :

Manitok Thompson (en anglais)

Deborah Kigjugalik Webster

Les 1er et 2 mars, des étudiants du programme Nunavut Sivuniksavut offriront des prestations musicales.

La séance du 3 mars s'intéressera à l'avenir d'Un visage, un nom et accueillera un panel d'artistes composé du photographe et conservateur onondaga Jeff Thomas, de l'artiste métisse Rosalie Favell et de la cinéaste inuite Isabella-Rose Weetaluktuk. Tous les trois intègrent de façon originale des photos d'archives à leur travail artistique; ils expliqueront comment ils s'approprient et font revivre leur histoire.