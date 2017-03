1,7 million de dollars à cinq entreprises technologiques innovatrices de Chaudière-Appalaches

Ce financement servira à ouvrir de nouveaux marchés et entraînera la création de 26 emplois pour la région

Jusqu'à 26 nouveaux emplois pourraient être créés dans le secteur manufacturier grâce à un investissement de 1,7 million de dollars du gouvernement du Canada qui préparera les Québécois qui travaillent dans ce secteur pour les emplois de demain.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, a salué cet investissement lors de son passage dans la province.

Cet investissement permettra aux cinq organisations suivantes de développer les technologies requises et d'aider leurs travailleurs à accroître leurs compétences, pour qu'elles puissent commercialiser plus rapidement leurs produits.

Menuiserox inc. fabrique des éléments d'escalier, d'armoire et de meubles standards et personnalisés, ainsi que des moulures et panneaux en bois dur. L'appui de 500 000 dollars servira à mettre en place une chaîne automatisée de fabrication de marches.

Portes patio Novatech inc. est un fabricant de portes coulissantes et pivotantes en bois, PVC et/ou en aluminium. L'appui de 500 000 dollars servira à accroître la capacité de production et à lancer la commercialisation d'une nouvelle porte patio innovante qui offre une performance thermique supérieure.

Côté Inox inc. est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation d'équipement métallique et inoxydable. L'appui de 250 000 dollars sera utilisé pour acquérir et installer une gamme d'équipement de production et de contrôle de la qualité nécessaire pour améliorer la productivité, la compétitivité et la croissance de l'entreprise.

Mécanium inc. est un centre collégial de transfert de technologie affilié au CÉGEP de Beauce-Appalaches. L'organisme fournit aux fabricants des services d'information, de formation et d'assistance technique pour développer et mener à bien des projets d'innovation technologique. L'appui de 261 000 dollars sera utilisé pour renforcer les capacités de transfert de technologie de Mécanium grâce à l'utilisation d'un nouvel outil de prototypage.

Innovation PCM inc . est spécialisée dans la conception et la fabrication d'outils d'assemblage et de moules composites. L'appui de 200 000 dollars servira à acquérir et à installer de l'équipement de production et de contrôle de la qualité nécessaire pour améliorer la productivité, la compétitivité et la croissance de l'entreprise.

Le Programme d'innovation du gouvernement du Canada vise à faire de notre pays un pôle mondial de l'innovation, pour ainsi stimuler la croissance économique et permettre à tous les Canadiens d'améliorer leurs compétences, d'obtenir de meilleurs emplois et d'avoir de plus grandes possibilités. Les principaux programmes qui appuient l'innovation et la diversification de l'économie du Québec comprennent le Programme de développement économique du Québec.

Citation

« Innovation et emplois de qualité forment une équation. En effet, les meilleurs emplois se trouvent là où la culture de l'innovation est fertile. Ces emplois se traduisent à coup sûr par de meilleurs emplois qui profitent à la classe moyenne. Les entreprises qui décident d'investir ciblent bien sûr les économies les plus innovantes, là où le milieu entrepreneurial est des plus créatifs et sait transformer les idées en réalités. Voilà comment création d'emplois et croissance de l'économie du Québec forment un tout. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a lancé le Programme d'innovation, un moment pour rappeler l'importance accordée au renforcement de la classe moyenne canadienne et des moyens choisis pour y parvenir, dont celui de faire du Canada un centre mondial de l'innovation.

Le Programme d'innovation vise à inciter la compétitivité des entreprises et à encourager la fabrication avancée et de pointe.

Améliorer la qualité de vie de la classe moyenne est un élément essentiel à la prospérité du Canada, et cela passe inévitablement par l'investissement dans l'innovation.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

