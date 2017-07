2017 Toronto Consumer Choice Award Winners

TORONTO, ON--(Marketwired - July 06, 2017) - Consumer Choice Award is thrilled to announce the 2017 Top Service Providers in their respective sectors for the GTA Area. We would like to extend heartfelt congratulations to all this year's winners; your dedication to superior service has resonated with the people of Toronto.

Each year across Canada, Consumer Choice Award gathers opinions, perceptions and expectations through the responses of thousands of consumers and businesses. All winners have gone through a rigorous selection process conducted by a third party research firm to ensure only the most outstanding service providers are the winners within their respective industry. Find the list of Award Winners below:

AUTO & TRANSPORTATION





AUTOGARD ADVANTAGE

WARRANTY COMPANY (GTA)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.autogardadvantage.com

(416) 663-9218

(888) 666-8579

BELL AUTO INC

AUTOMOBILE DEALERS - PRE-OWNED (GTA)

1127 Finch Ave West

North York, ON, M3J 2E8

www.bellauto.ca

(416) 736-8880

(888) 575-8510

BIRCHMOUNT COLLISION

AUTOMOBILE BODY SHOP (GTA CENTRAL)

4032 Finch Avenue East

Toronto, ON, M1S 3T6

www.birchmountcollision.com

(416) 291-9919

CONCORD TREILERS & RENTALS

TRAILERS - RENTAL, LEASING AND SALES (GTA)

8470 Keele Street

Concord, ON, L4K 2A1

www.concordtrailerrental.com

(416) 732-3668

HITCH CITY

VAN AND TRUCK CUSTOMIZING (GTA)

5170 Dixie Road, Unit 7

Mississauga, ON, L4W 1E3

www.hitchcity.com

(905) 625-4664

LEASE BUSTERS INC.

AUTOMOBILE LEASING (GTA)

1230 Crestlawn Drive

Mississauga, ON, L4W 1A6

www.leasebusters.com

(905) 629-2270

(888) 357-2678

LEXUS OF OAKVILLE

AUTOMOBILE DEALERS -- LEXUS (GTA)

1453 North Service Rd. W

OAKVILLE, ON, L6M 2W2

www.lexusofoakville.ca

(905) 847-8400

(877) 464-0289

LYONS AUTO BODY LTD

AUTOMOBILE BODY SHOP (GTA WEST)

1020 Burnhamthorpe Road W

Mississauga, ON, L5M 4M1

www.lyonsautobody.com

(905) 277-1456

OIL CHANGERS

AUTOMOTIVE LUBRICATION (GTA CENTRAL)

901 Sheppard Avenue West

Toronto, ON, M3H 2T7

www.oilchangers.ca

(416) 638-0165

ONTARIO TRUCK TRAINING ACADEMY

DRIVING SCHOOL -- TRUCK (GTA)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.otta.ca

(905) 723-1237

(800) 753-2284

PARTSENGINE.CA

AUTOMOTIVE PARTS (GTA)

88B East Beaver Creek Road

Richmond Hill, ON, L4B 4W2

www.partsengine.ca

(877) 920-3778

POINTTS - TORONTO

TRAFFIC TICKET DEFENCE (GTA)

With Multiple Locations to Serve You Better

Toronto, ON

www.pointts.com/traffic-tickets/toronto-west

(416) 743-0909

(855) POINTTS



SUNWING AIRLINES

AIRLINE CHARTER SERVICES (GTA)

27 Fasken Drive

Toronto, ON, M9W 1K6

www.flysunwing.com

(416) 620-4955

(877) 877-1755

THE BRIMELL GROUP

AUTOMOBILE REPAIR (GTA CENTRAL)

5060 Sheppard Avenue East

Scarborough, ON, M1S 4N3

www.thebrimellgroup.com

(416) 292-2241

THORNCREST SHERWAY INC.

AUTOMOBILE DEALERS - FORD/LINCOLN (GTA)

1575 The Queensway

Toronto, ON, M8Z 1T9

www.thorncrest.com

(416) 521-7000

TIRE BUTLER

AUTOMOBILE TIRES (GTA CENTRAL)

109 Bridgeland Ave.

Toronto, ON, M6A 1Z4

www.tirebutler.com

(416) 234-1688

TIRE WORLD

AUTOMOBILE TIRES (GTA WEST)

9 Melanie Drive

Brampton, ON, L6T 4K8

www.tireworldbrampton.com

(905) 458-0749



TOWN + COUNTRY BMW

AUTOMOBILE DEALERS -- BMW

8111 Kennedy Road

Markham, ON, L3R 5M2

www.tcbmw.com

(905) 477-2212

BUSINESS SOLUTIONS

A. FARBER AND PARTNERS

LICENSED INSOLVENCY TRUSTEE (GTA)

Over 50 locations across Ontario and BC to serve you better

www.afarber.com

(416) 496-1200

(844) AFARBER (232-7237)

ABCO GROUP

OFFICE FURNITURE (GTA)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.abcogroup.ca

416-750-0118

BARTER NETWORK

BARTER SERVICES (GTA)

955 Wilson Avenue, Unit 6

North York, ON, M3K 2A8

www.barternetwork.ca

(416) 485-9393

(866) 362-2783

BURLINGTON SIGNS NATIONAL

SIGNS (GTA)

1229 Advance Road, Units 1&2

Burlington, ON, L7M 1G7

www.burlingtonsigns.com

(905) 335-6515

(888) 455-2222



EXPOSYSTEMS Canada

DISPLAY AND EXHIBITION DESIGNERS (GTA)

Scarborough, ON

www.exposystems.com

(416) 291-2932

(800) 263-3976

FREEMAN AUDIO VISUAL Canada

AUDIO VISUAL SERVICES (GTA)

2365 Matheson Blvd. E.

Mississauga, ON, L4W 5B3

www.freemanav-ca.com

(905) 366-9200

FOREX PARCEL DELIVERY INC

COURIER SERVICES (GTA)

515 Milner Ave, Unit 10

Scarborough, ON, M1B 2K4

www.myforextoronto.com

(416) 335-8555

(855) 367-3986

LEGAL ACTION

PARALEGAL SERVICES (GTA)

#1510-5001 Yonge St.

Toronto, ON, M2N 6P6

www.legalaction.ca

(416) 226-7250

(800) 601-8946

LEVY ZAVET LAWYERS

REAL ESTATE LAWYERS (GTA)

201 - 315 Eglinton Ave W

Toronto, ON, M5N 1A1

www.levyzavet.com

(416) 777-2244

(877) 777-8977

MONSTER PLOWING COMPANY

SNOW REMOVAL (GTA)

1655 Dupont Street, Unit 5

Toronto, ON, M6P 3T1

www.monsterplow.ca

647-967-PLOW

(866) 618-PLOW

NOTHERS SIGNS

PROMOTIONAL PRODUCTS (GTA)

1235 Bay St., Suite 400

Toronto, ON, M5R 3K4

www.nothers.com

(647) 457-3000

OPTIMA IT CONSULTANTS

COMPUTER CONSULTANTS (GTA)

119 - 5800 Ambler Drive

Mississauga, ON, L4W 4J4

www.optimaitconsulting.com

(905) 602-4435

PRESZLER LAW FIRM

LAWYER - PERSONAL INJURY (GTA)

151 Eglinton Avenue W

Toronto, ON, M4R 1A6

www.preszlerlaw.com

(416) 364-2000

(888) 608-2111



PRIMUS

VOIP ( VOICE OVER INTERNET PROVIDER) (GTA)

5343 Dundas St W, Suite 400

Toronto, ON, M9B 6K5

www.primus.ca

(416) 236-3636

(877) 654-7319

PRINT THREE

PHOTOCOPY, PRINTING AND DIGITAL SERVICES (GTA)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.printthree.com

(905) 669-8895

(800) 335-5918

TECHNOVATE TRANSLATIONS

TRANSLATORS AND INTERPRETERS (GTA)

4936 Yonge St., Suite 820

Toronto, ON, M2N 6S3

www.technovatetranslations.com

(647) 556-4692



THE SMITH INVESTIGATION AGENCY

TORONTO BEST PRIVATE INVESTIGATORS (GTA)

SURVEILLANCE, SKIP TRACING, PRIVATE INVESTIGATOR & SECURITY TRAINING & MORE

www.smithinvestigationagency.com

647-479-8474

TECHVILLE

COMPUTER/CELL PHONE SERVICE AND REPAIR (GTA CENTRAL)

574 Kerr St

Oakville, ON, L6K 3C7

www.techvilleonline.com

(905) 849-8702

WEST COAST IMMIGRATION CONSULTANTS

IMMIGRATION CONSULTANTS (GTA)

130 Westmore Drive, Suite #5

Toronto, ON, M9V 5E2

www.westcoastimmigration.com

(416) 745-9777

(877) 745-9777

CONSTRUCTION





ADVANCED ROOFING

ROOFING (GTA)

1788 Drew Rd, Unit 12

Mississauga, ON, L5S 1L7

www.advancedroofingontario.com

(905) 677-7073

(800) 608-3370

ALL CANADA CRANE RENTAL CORP.

CRANES (GTA)

7215 Torbram Rd.

Mississauga, ON, L4T 1G7

www.allcrane.com

(800) 989-4845

BROCK DOORS & WINDOWS

WINDOWS AND DOORS (GTA)

278 Orenda Road

Brampton, ON, L6T 4X6

www.brockwindows.com

(905) 791-2850

(800) 449-3808

BULLARD BROTHERS PAINTING INC

PAINTING CONTRACTOR (GTA WEST)

Oakville, ON

www.bullardbrotherspainting.com

(905) 616-3925

BURKE'S RESTORATION

FIRE & WATER DAMAGE RESTORATION (GTA)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.burkesrestoration.com

(416) 744-2456

(800) 586-2456

DODDS GARAGE DOOR SYSTEMS INC.

OVERHEAD DOORS (GTA)

346 Newkirk Rd N, Unit 21

Richmond Hill, ON, L4C 0A9

www.doddsdoors.com

(416) 225-1600

(877) 363-3711

E.W SMITH ROOFING

ROOFING (GTA CENTRAL)

1004 - 5 Shady Golfway

North York, ON, M3C 3A5

www.ewsmithroofing.com

(416) 467-7663

FENCE FOR YOU LIMITED

FENCES (GTA)

1941 Mattawa Ave

Mississauga, ON, L4X 1K8

www.fencestoronto.ca

(416) 939-6646

GUTTER DEPOT

EAVESTROUGHS (GTA WEST)

1239 Aerowood Drive Unit A&B

Mississauga, ON, L4W 1B9

www.gutterdepot.ca

(905) 206-9916

(800) LEAFGUARD

KITCHEN LAND

KITCHEN & BATH CENTRES (GTA)

1075 Queensway E, Unit 14

Mississauga, ON, L4Y 4C8

www.kitchenland.ca

(905) 848-8509

PENGUIN BASEMENTS

BASEMENTS RENOVATION (GTA)

906 Magnetic Drive

Toronto, ON, M3J 2C4

www.basementscanada.com

(416) 633-7180

(866) 262-8298

RIVALDA CERAMIC TILES

PORCELAIN AND CERMAIC TILES (GTA)

8305 Jane St., Unit 1-2

Concord, ON, L4K 5Y3

www.rivalda.com

(905) 738-7100

THE CITY WIDE GROUP

WATERPROOFING AND FOUNDATION REPAIR (GTA)

3-25 Hollinger Rd.

East York, ON, M4B 3N4

www.citywidegroup.com

(416) 283-5500

THE ENGLISH CARPENTER

CARPENTRY -- RENOVATION (GTA CENTRAL)

139 Lansdowne Ave

Toronto, ON, M6K 2S1

www.theenglishcarpenter.com

(647) 269-3140

UNITED ROOFING

ROOFING (BARRIE)

Barrie, ON

www.unitedroofingbarrie.com

(705) 733-6072

HEALTH & FITNESS





ABBOTSFORD ANIMAL HOSPITAL

VETERINARIANS (GTA NORTH)

14958 Yonge St

Aurora, ON, L4G 1M8

www.abbotsfordanimalhospital.com

(905) 727-7379

AVENUE ACUPUNCTURE

ACUPUNCTURE (GTA CENTRAL)

1896 Avenue Rd, 2nd Floor

Toronto, ON, M5M 3Z8

www.avenueacu.com

(416) 449-6756

BELLAIR LASER CLINIC

LASER HAIR REMOVAL (GTA)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.bellairlaserclinic.ca

(416) 972-0337

(888) 972-0337

CITY ORTHODONTICS

ORTHODONISTS (GTA CENTRAL)

4025 Yonge St., Suite 211

Toronto, ON, M2P 2E3

www.cityortho.ca

(416) 222-3223

CUSTOM ORTHOTICS

PODIATRISTS - FOOT CLINIC (GTA WEST)

4120 Ridgeway Drive, Unit 24

Mississauga, ON, L5L 5S9

www.customorthotic.ca

(905) 828-2969

(866) 829-2969

ELITE MARTIAL ARTS TORONTO

MARTIAL ARTS (GTA CENTRAL)

98 The Esplanade

TORONTO, ON, M5E 1A9

www.emakravmaga.ca

647-406-9862

HEARING SOLUTIONS

HEARING SERVICES (GTA)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.hearingsolutions.ca

(888) 506-EARS

KICKS DANCE STUDIO

SCHOOLS -- DANCE (GTA NORTH)

50 Bullock Drive, Unit 6

Markham, ON, L3P 3P2

www.kicksdance.ca

(905) 294-2618

LASIK MD

LASER VISION CORRECTION (GTA)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.lasikmd.com

(866) 961-2020

LA VITA SALON AND SPA INC.

HAIR SALONS (GTA WEST)

2273 Dundas St. West

Mississauga, ON, L5K 2L8

www.lavitasalonandspa.com

(905) 828-4220

MISSISSAUGA ANIMAL HOSPITAL

VETERINARIANS (GTA)

365 Dundas St E

Mississauga, ON, L5A 1X3

www.mississaugaanimalhospital.ca

(905) 270-4784

NHI - NURSING & HOMEMAKERS INC.

HOME HEALTHCARE SERVICES (GTA)

2347 Kennedy Rd., Suite 204

Toronto, ON, M1T 3T8

www.nhihealthcare.com

(416) 754-0700

(800) 567-6877

SPA SEDONA

SPA/DAY SPA (GTA EAST)

24 Church St S

Ajax, ON, L1S 6B3

www.spasedona.ca

(905) 686-4955

TOOTHOLOGY DENTISTRY

DENTIST (GTA CENTRAL)

Dentistry at Park City -- Dr. Ari Voudouris

3 Singer Court

North York, ON, M2K 0B6

www.toothology.com/contact-us

(416) 498-6684

TROPICAL ORTHODONTICS

ORTHODONTICS (GTA WEST)

100B-265 Enfield Place

Mississauga, ON, L5B 3Y7

www.tropicalorthodontics.com

(905) 281-8200

HOME





AMJ CAMBELL

MOVING COMPANIES (GTA)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.amjcampbell.com

(905) 670-7111

(800) 265-6683

ARCAMM ROOFING

ROOFING (GTA NORTH)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.arcammroofing.com

(905) 955-7663

(416) 716-1393

CANADIAN WASTE MANAGEMENT

WASTE MANAGEMENT (GTA WEST)

5425 Dixie Road, Unit 15

Mississauga, ON, L4W 1E6

www.canadianwastemanagement1.ca

(905) 277-4646

(877) 749-4646

CAYNE'S THE SUPER HOUSEWARE STORE

HOUSEWARE RETAILER (GTA)

112 Doncaster Avenue

Thornhill, ON, L3T 1L3

www.cayneshousewares.com

(905) 764-1188

CENTURY 21 PRESIDENT REALTY INC. BROKERAGE

REAL ESTATE - RESIDENTIAL (GTA WEST)

246-80 Maritime Ontario Blvd.

Brampton, ON, L6S 0E7

www.century21president.com

(905) 488-2100 ext. 223

CHEM DRY SIMCOE COUNTY

CARPET AND UPHOLSTERY CLEANING (BARRIE)

25 Hart Dr., Unit 7

Barrie, ON, L4N 5R8

www.simcoe.chemdry.ca

(705) 721-8866

(855) 721-8866

CLEARVIEW HOME & PROPERTY INSPECTIONS

BUILDING INSPECTION (GTA)

1427 Bayshore Drive

Oakville, ON, L6H 6E8

www.cvhi.ca

(647) 996-8439

DEL PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTY MANAGEMENT (GTA)

4800 Dufferin Street

Toronto, ON, M3H 5S9

www.delpropertymanagement.com

(416) 661-3151

DIXIE ELECTRONICS & APPLIANCES

HOME APPLIANCE SALES (GTA)

5120 Dixie Rd., Unit 11

Mississauga, ON, L4W 4I7

www.dixieelectronics.ca

(905) 625-5900

DODDS INTERIORS

WINDOW TREATMENTS (GTA)

1860 Dundas St. E

Mississauga, ON, L4X 1L9

www.doddsinteriors.com

(905) 848-2877

GIC WEALTH MANAGEMENT INC.

FINANCIAL PLANNING (GTA)

3625 Dufferin St., Suite 340

Toronto, ON, M3K 1Z2

www.gicwealth.ca

(416) 787-1366

(866) 228-9442

HOME APPLIANCE REPAIR

HOME APPLIANCE SERVICE (GTA)

1060 Meyerside Drive #7

Mississauga, ON, L5T 1J4

www.hargta.com

(905) 670-7579

HOMETURF LAWN CARE

LAWN MAINTENANCE (GTA CENTRAL)

7123 Fir Tree Drive

Mississauga, ON, L5S 1G4

www.hometurf.ca

(905) 791-8873

(888) 791-8873

JIFFY SELF STORAGE

SELF STORAGE (GTA)

1805 Wilson Ave, Unit 100

Toronto, ON, M9M 1A2

www.jiffystorage.com

(416) 745-4339

LAWNSAVERS PLANT HEALTH CARE INC

LAWN CARE (GTA NORTH)

160 Cidermill Ave. Suite 14

Vaughan, ON, L4K 4K5

www.lawnsavers.com

(416) 707-9994

(888) 503-LAWN

NATIONAL MATTRESS OUTLET PLUS +

MATTRESS STORES (GTA)

Canada Wide Online Mattress Retailer

www.nationalmattress.ca

(905) 565-0885

(800) 631-4883

PATTERNED CONCRETE ONTARIO INC.

CONCRETE PRODUCTS (GTA)

249 Supertest Rd

Toronto, ON, M3J 2M4

www.patternedconcrete.ca

(416) 661-3007

(800) 252-4619

PETER KAMPE - MORTGAGE INTELLIGENCE

MORTGAGES (GTA EAST)

215 - 1099 Kingston Rd

Pickering, ON, L1V 1B5

www.kampe.ca

(905) 250-0764

(800) 804-3767

ROLLTEC ROLLING SYSTEMS LTD

CANOPIES AND AWNINGS (GTA)

1 Moyal Crt

Concord, ON, L4K 4R8

www.rolltecawnings.com

(905) 879-0725

(800) 667-0474

ROYAL LE PAGE YOUR COMMUNITY REALTY

REAL ESTATE - RESIDENTIAL (GTA NORTH)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.yourcommunityrealty.com

(905) 731-2000

(888) 9LEPAGE

ROYAL LEPAGE TERREQUITY REALTY

REAL ESTATE -- RESIDENTIAL (GTA CENTRAL)

211 Consumers Road, Unit 105

Toronto, ON, M2J 4G8

www.terrequity.com

(416) 496-9220

(800) 496-9220

SUNNYSIDE WINDOWS AND EAVES CLEANING

WINDOW CLEANING (GTA)

250 Eglinton Ave E, #567

Toronto, ON, M4P 1K2

www.sunnysidewindowcleaning.com

(416) 480-9675

SUPERIOR HOME SYSTEMS

VACUUMS (GTA)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.superiorvacuums.com

(416) 226-9396

(877) 913-2326

TESLA ELECTRIC

ELECTRICAL CONTRACTOR (GTA)

1010 Bathurst Street

Toronto, ON, M5R 3G7

www.teslaelectric.ca

(416) 535-5845



TOP HAT CHIMNEY

CHIMNEY CLEANING (GTA CENTRAL)

Toronto, ON

www.tophatchimney.ca

(416) 785-9003

WOODBRIDGE FIREPLACE INC.

FIREPLACE SALES AND SERVICES (GTA)

1305 Meyerside Drive

Mississauga, ON, L5T 1C9

www.woodbridgefp.com

(905) 564-3001

LIFESTYLE

BODY LINES DANCE AND FITNESS

DANCE SCHOOL (GTA EAST)

60 Spy Court, Unit 1

Markham, ON, L3R 5H6

www.bodylinesdanceandfitness.com

(905) 415-2639

BOLLOCKS PUB & KITCHEN

RESTAURANTS – PUBS (GTA EAST)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.bollockspub.com

(905) 492-5088

CANADIANA FLOWERS

FLORISTS (GTA CENTRAL)

3087 Kingston Road

Toronto, ON, M1M 1P1

www.torontoflorist.com

(416) 265-6867

(888) 265-7673

CREDIT CANADA DEBT SOLUTIONS INC

CREDIT & DEBT COUNSELLING SERVICE (GTA)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.creditcanada.com

(416) 228-3328

(800) 267-2272



CULTURES RESTAURANTS

RESTAURANTS - SANDWICH SHOP (GTA)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.culturesrestaurants.com

(905) 764-7066

(800) 863-6688

DESIGN BY SEVAN

JEWELERS (GTA)

477 Richmond St W

Toronto, ON, M5V 3E7

www.designbysevan.com

(416) 203-7265

EDGE IMAGING

PHOTOGRAPHERS (GTA)

940 Gateway Drive

Burlington, ON, L7L 5K7

www.edgeimaging.ca

(905) 631-3114

(866) 707-3343

FEAST YOUR EYES CATERING AND EVENT DESIGN

CATERERS (GTA WEST)

23 McMurchy Avenue N

Brampton, ON, L6X 1X4

www.feastyoureyes.ca

(905) 454-0159

ILAC

SCHOOLS -- LANGUAGE (GTA)

920 Yonge Street, 4th Floor

Toronto, ON, M4W 3C7

www.ilac.com

(416) 961-5151

(877) 452-2452

IT'S JUST LUNCH

DATING SERVICES (GTA)

8 King St. E.

TORONTO, ON, M5C 1B5

www.itsjustlunchtoronto.com

(416) 703-3900

LE DOME BANQUET HALLS

WEDDING VENUE (GTA WEST)

1173 North Service Rd. E

Oakville, ON, L6H 1A7

www.ledome.ca

(905) 842-8230

MARIPOSA CRUISES

RECREATIONAL CRUISES (GTA)

207 Queen's Quay W, Suite 425

Toronto, ON, M5J 1A7

www.mariposacruises.com

(416) 203-0178

(866) 627-7672

PARAS EVENTS INCORPORATED

EVENT PLANNER (GTA)

3-100 Wilkinson Road

Brampton, ON, L6T 4Y9

www.parasevents.ca

(416) 857-0117

SEVENTH HEAVEN EVENT CATERING

CATERERS (GTA CENTRAL)

333 Evans Avenue

Etobicoke, ON, M8Z 1K2

www.seventhheaven.ca

(416) 340-7753

(866) 340-9631

SPAULDING SCHOOL OF THE ARTS

SCHOOLS - MUSIC (BARRIE)

80 Bradford St. #601

Barrie, ON, L4N 6S7

www.spauldingschoolofmusic.com

(877) 665-7802

THAI EXPRESS

THAI RESTAURANTS (GTA)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.thaiexpress.ca

(514) 336-8885

(866) 891-6633

TORONTO ARTS ACADEMY

SCHOOLS -- MUSIC (GTA CENTRAL)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.torontoartsacademy.com

(647) 748-2787

(844) MUSIC-ED

VILLA MADINA

RESTAURANTS -- MEDITERRANEAN (GTA)

With Multiple Locations to Serve You Better

www.villamadina.com

(905) 764-7066

(800) 563-6688

WATERSTONE ESTATE AND FARMS

WEDDING VENUES (GTA NORTH)

17900 Dufferin Street

King Township, ON, L3Y 4V9

www.waterstonefarms.com

(905) 898-1530

ABOUT CONSUMER CHOICE AWARD

Consumer Choice Award (CCA) was established in 1987 and is considered to be the most distinguished award for business excellence in Canada. This is the only organization in North America to recognize business excellence by conducting third party market research of both the consumer & business community with statistical accuracy. The research method determines all the service providers, ultimately selects the top ranked companies and establishes the winner within each industry.

Consumer Choice Award lives in Calgary, Edmonton, Halifax, Hamilton, London, Montreal, Ottawa, Quebec City, Regina, Saskatoon, St. John's, Toronto, Vancouver, Waterloo and Winnipeg.