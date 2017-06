24 nouveaux logements abordables, dont 10 pour des personnes à mobilité réduite, à Montmagny

MONTMAGNY, QUÉBEC--(Marketwired - 29 juin 2017) - L'immeuble Le Riverain a été officiellement inauguré aujourd'hui, à Montmagny. Sur les vingt-quatre logements abordables qui ont été construits, dix sont destinés à des personnes à mobilité réduite. Ce projet, qui a nécessité des investissements de près de 3,9 M$, est une initiative de la Corporation d'habitation du Littoral.

Le bâtiment situé en bordure de la rivière du Sud offre un milieu de vie paisible pour ses occupants. Érigé à proximité de nombreux services, il abrite dix-sept logements d'une chambre à coucher et sept de deux chambres à coucher. En plus de bénéficier d'une salle communautaire avec une vue imprenable sur la rivière, les locataires peuvent profiter d'un espace intérieur pour garer leur triporteur.

La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, de M. Norbert Morin, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et député de Côte-du-Sud, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, et de M. Jean-Guy Desrosiers, maire de la Ville de Montmagny.

Citations :

« La tranquillité d'esprit que procure un logement sûr et stable n'a pas de prix. Voilà pourquoi notre gouvernement est heureux d'avoir participé à la production de ces 24 unités neuves, qui procurent des logements abordables et sécuritaires aux personnes qui en ont le plus besoin. Dix de ces unités sont adaptées afin qu'elles puissent accueillir des personnes à mobilité réduite. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les résidents de Montmagny et une étape tangible en vue d'aider les gens de la collectivité et l'économie locale. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Avec son soutien financier à ce projet, le gouvernement du Québec vient aider localement des personnes ayant des problèmes de mobilité. Je salue cette admirable initiative de la Corporation d'habitation du Littoral et de ses partenaires. C'est leur détermination qui nous a permis aujourd'hui d'inaugurer ces nouveaux logements et également d'améliorer les conditions de vie de ces locataires de Montmagny. » - M. Norbert Morin, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et député de Côte-du-Sud

« C'est une grande fierté pour moi d'inaugurer aujourd'hui ces nouveaux logements abordables puisqu'à mes yeux, une ville comme la nôtre a une responsabilité sociale envers ses citoyens plus vulnérables. Il était donc tout naturel pour la Ville de Montmagny d'être partenaire de ce beau projet qui, j'en suis convaincu, contribuera à l'amélioration des conditions de vie des ménages à moindre revenu et des personnes à mobilité réduite de notre territoire. » - M. Jean-Guy Desrosiers, maire de Montmagny

Faits saillants :

Par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et de la Société d'habitation du Québec (SHQ), les gouvernements du Canada et du Québec ont versé plus de 1,5 M$ pour la construction de cet immeuble, en vertu de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA 2014-2019).





La Ville de Montmagny a versé près de 525 000 $ pour la réalisation de ce projet.





Une somme de près de 50 000 $ a été consentie par le Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétiques du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles afin que ce bâtiment réponde aux normes de certification Novoclimat.





Une aide financière additionnelle de plus de 292 000 $, répartie sur cinq ans et assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montmagny, permet aux locataires de 17 des 24 logements de bénéficier du programme Supplément au loyer. Ainsi, ils ne débourseront pas plus de 25 % de leur revenu pour se loger.





La Corporation d'habitation du Littoral est une corporation d'habitation sans but lucratif qui s'est donnée comme mission l'intégration sociale et communautaire des personnes présentant des difficultés d'adaptation en leur offrant des logements adaptés, des lieux d'animation sécuritaires ainsi qu'un milieu de vie de qualité.

Liens connexes :

