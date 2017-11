OAKVILLE, ON--(Marketwired - 2 novembre 2017) - L'Opération ruban rouge, la campagne annuelle de sensibilisation à la conduite sobre du temps des Fêtes, célèbre ses 30 ans cette année.

Depuis maintenant trois décennies, le célèbre ruban rouge de MADD Canada - Les mères contre l'alcool au volant symbolise l'importance de la conduite sobre et rend un hommage éloquent aux victimes innocentes tuées et blessées dans des collisions liées à la conduite avec facultés affaiblies. Ce qui était à l'origine un seul événement est devenu depuis un vaste effort de sensibilisation pancanadien. Durant l'Opération ruban rouge de MADD Canada, des milliers de bénévoles aux quatre coins du pays distribuent des millions de rubans rouges et encouragent la population à les fixer sur leur véhicule, leur porte-clés, leur sac à main, leur mallette ou leur sac à dos afin de démontrer leur engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. En primeur pour le 30e anniversaire de la campagne, des autocollants électrostatiques pour voiture portant le message de la campagne seront également offerts.

Bien que des progrès importants aient été réalisés au fil des années, la conduite avec facultés affaiblies demeure un problème mortel au Canada. Il est donc essentiel de poursuivre les activités de sensibilisation.

" Dépasser le cap des trente ans, c'est un grand jalon, a affirmé Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD Canada. Nous sommes immensément fiers de la façon dont ce programme a contribué à l'amélioration de la sécurité routière et à la réduction de la conduite avec facultés affaiblies. En même temps, nous célébrons cet anniversaire avec un peu d'amertume, parce que nous rêvons toujours à un avenir où la conduite avec facultés affaiblies sera chose du passé et où les campagnes de sensibilisation comme celle-ci ne seront plus nécessaires. "

L'Opération ruban rouge battra son plein cette année du 1er novembre 2017 au 8 janvier 2018. Partout au Canada, les sections et les leaders communautaires de MADD Canada sortiront en grand nombre durant le temps des fêtes pour distribuer des rubans rouges et encourager les Canadiens à planifier leurs sorties lorsqu'ils ont l'intention de consommer de l'alcool ou de la drogue afin de s'assurer d'avoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison.

L'événement spécial d'aujourd'hui sur la Colline du Parlement marque le lancement officiel de la campagne 2017. De nombreux invités se joindront à MADD Canada et Pam Damoff, députée fédérale pour Oakville Nord-Burlington et gracieuse commanditaire de l'événement, pour donner le coup d'envoi à la 30e édition de l'Opération ruban rouge, dont l'honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et procureure générale du Canada, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Kevin Brosseau, sous-commissaire de la GRC, et des membres du Parlement de partout au Canada.

En l'honneur du 30e anniversaire de l'Opération ruban rouge, Mme Damoff lira une déclaration spéciale devant la Chambre des communes. Les provinces, territoires et municipalités à l'échelle du pays commémoreront également cet anniversaire notable au moyen de proclamations, de déclarations et d'autres événements en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve et au Yukon.

Les sections et leaders communautaires de MADD Canada partout au Canada organiseront également des lancements au palier local. Des événements hauts en couleur sont aussi au programme - quelques-uns des sites patrimoniaux et des points d'intérêt les plus connus du Canada seront illuminés en rouge pour marquer le 30e anniversaire de l'Opération ruban rouge - y compris la Tour CN et les chutes Niagara. Consultez le site Web de MADD Canada (www.madd.ca) pour la liste complète des sites.

" Partout au Canada, les représentants élus, les membres de la communauté policière, les agences communautaires et les commanditaires feront équipe avec les sections et les leaders communautaires de MADD Canada pour lancer un rappel constant de l'importance de la conduite sobre durant toute la saison des Fêtes, a souligné Mme Hynes-Coates. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur leur aide et nous leur en sommes très reconnaissants. "

MADD Canada fête un autre grand jalon cette année - c'est-à-dire le 30e anniversaire de son partenariat avec la compagnie d'assurance Allstate du Canada, le commanditaire principal de cette campagne. Allstate du Canada commandite l'Opération ruban rouge depuis sa création et, depuis ce temps, cette société soutient généreusement tous les programmes de MADD Canada.

" À partir du moment où les employés d'Allstate du Canada ont aidé à couper et à poster les rubans rouges lors de la première édition de cette campagne jusqu'au grand événement d'aujourd'hui marquant le 30e anniversaire de l'Opération ruban rouge, Allstate du Canada a toujours été fière de soutenir les efforts de MADD Canada et d'aider cet organisme à sauver des vies et prévenir des blessures ", a affirmé Ryan Michel, président et PDG, Allstate du Canada

Les rubans rouges de MADD Canada sont offerts sur le site Internet de MADD Canada, ainsi qu'auprès des sections, des leaders communautaires, d'Allstate et des commanditaires participants partout au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section " Opération ruban rouge " du site Internet de MADD Canada (www.madd.ca).

Toute personne souhaitant faire un don à l'appui de l'Opération ruban rouge est invitée à se rendre sur notre site Internet, à nous appeler au 1-800-665-6233 ou à texter le mot " RUBAN " au 45678 (un don unique de 10 $ sera imputé la facture de téléphone cellulaire du donateur et payable à son fournisseur de service).

Peu importe la façon dont vous entendez célébrer les Fêtes cette année, surtout n'oubliez pas de planifier un moyen sobre de rentrer à la maison. Prenez un Uber, un taxi ou le transport collectif, choisissez un conducteur désigné ou soyez prêts à passer la nuit chez vos hôtes. Si vous cherchez un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic, nous vous invitons à utiliser l'application officielle de transport désigné de MADD Canada pour faire venir une voiture Uber. Visitez https://www.uber.com/partner/fr-ca/madd-canada/ pour de plus amples renseignements.

MADD Canada tient à remercier les commanditaires nationaux de l'Opération ruban rouge 2017 de leur appui généreux : Allstate du Canada, compagnie d'assurance, Irving Oil ltée, Groupe financier BMO, Continental Tire Canada inc. et le Groupe de sociétés RTL-Westcan. Rendez-vous sur www.madd.ca pour consulter la liste complète de commanditaires de l'Opération ruban rouge 2017.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Allstate du Canada, compagnie d'assurance est un chef de file parmi les producteurs et les distributeurs de produits d'assurance auto et habitation et est au service des Canadiens depuis 1953. Nous mettons tout en œuvre pour que non seulement nos clients, mais aussi nos employés soient en " bonnes mains "MD, comme en fait foi notre présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une cinquième année de suite. Allstate du Canada est une entreprise socialement responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment MADD Canada, Centraide, et Jeunes entreprises. Pour tout savoir au sujet d'Allstate du Canada, consultez www.allstate.ca.