500 nouveaux jeunes entrepreneurs soutenus par La Fondation Montréal inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 jan. 2017) - La Fondation Montréal inc. (montrealinc.ca) annonce la clôture de la campagne de financement 2014-2018 Entreprenons l'avenir, qui a permis de récolter 8 millions de dollars.

Les dons permettent de soutenir plus de 500 entrepreneurs de 18 à 35 ans dans le démarrage de leur entreprise sur l'île de Montréal, créant ainsi plus de 1500 nouveaux emplois et générant 30 millions de dollars en investissements.

Lucien Bouchard, président du conseil d'administration de la Fondation Montréal inc. a déclaré : « Les gens d'affaires contribuent par leurs dons à la réussite de la génération montante, ces jeunes entrepreneurs sont à la source de notre prospérité collective ».

« Recevoir le soutien de la communauté d'affaires a fait toute la différence et m'a ouvert les portes du Montréal inc. », a ajouté Marie-Eve Ducharme, coprésidente de la campagne de financement Entreprenons l'avenir. Son entreprise Nüvü Caméras a reçu bourse et services en 2010.

« Montréal regorge d'entrepreneurs prometteurs. Les petites entreprises qui voient le jour grâce au soutien de la Fondation Montréal inc. seront bientôt celles qui contribueront au dynamisme économique de notre ville », renchérissent les coprésidents de campagne Norman Hébert, jr., Groupe Park Avenue inc., et Richard J. Renaud, FCPA, TNG Corporation inc.

Plusieurs initiatives permettent aux donateurs de rencontrer et suivre l'évolution des entrepreneurs lauréats de la Fondation Montréal inc.

Des bourses nominatives ont été créées pour les donateurs de 150 000 $ et plus. Chaque année, ces bourses sont remises lors du Rendez-vous Montréal inc.

Les Anges Montréal inc., un groupe de 10 entrepreneurs chevronnés, initié par Mitch Garber, président-directeur général de Caesars Acquisition Company, ont remis ensemble un montant de 250 000 $ à la campagne de financement et se sont engagés à rencontrer les lauréats parmi les plus prometteurs dans le but d'investir et de les conseiller.

8 cabinets d'avocats et comptables se sont engagés sur 5 ans à faire un don et offrir des heures de services professionnels bénévoles qui viennent s'ajouter aux heures déjà offertes par plus de 400 gestionnaires de haut niveau, professionnels et entrepreneurs.

Merci aux donateurs :

Partenaires de l'avenir : Banque Nationale, Mouvement Desjardins

Grands investisseurs : Banque de Montréal, Caisse de dépôt et placement du Québec, CGI

Diamant : Hydro-Québec, Les Anges Montréal inc., Power Corporation, Banque TD

Platine : Bell Media, Gestion immobilière Luc Maurice inc., Groupe Park Avenue, Norton Rose, BCF, Brouillette et associés, Davies Ward Phillips Vineberg, Deloitte, EY, KPMG, Lavery, RCGT.

À propos de la Fondation Montréal inc.

La Fondation Montréal inc. investit dans la création, l'expansion et le soutien continu d'entreprises prometteuses pour contribuer à l'essor de Montréal. Depuis 1996, la Fondation a octroyé plus de 7,7 millions de dollars en bourses pour aider le démarrage de 925 entreprises à Montréal, lesquelles ont créé près de 3000 emplois. La Fondation a ainsi contribué à créer des investissements de plus de 76 millions de dollars à Montréal.