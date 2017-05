Acasti Pharma annonce des données cliniques de CaPre au National Lipid Association Scientific Sessions

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 mai 2017) - Acasti Pharma Inc. (NASDAQ:ACST)(TSX CROISSANCE:ACST) annonce aujourd'hui la présentation des résultats de son étude de transition de CaPre® (oméga-3 phospholipide) au prochain National Lipid Association Scientific Sessions en Philadelphie. Jean-François Lapointe, Ph.D, directeur du développement clinique chez Acasti, va donner une présentation orale "Phase 1, Single-Dose, Comparative Bioavailability Study of CaPre, a Novel Omega-3 Derived from Krill Oil and Lovaza® under Fasting and Fed Conditions, " le 20 Mai, 2017 de 12:10-12:30 p.m. ET à la chambre the Franklin B au Philadelphia Marriot Downtown.

"Les données soulignent l'exposition préservée et peut-être l'efficacité retenue des patients prenant du CaPre soit à jeun ou avec la prise d'un repas faible en gras, ce qui constitue la diète recommandée par le médecin pour des patients présentant une hypertriglycéridémie sévère," a déclaré Jean-François Lapointe, Ph.D., directeur du développement clinique chez Acasti. "Les résultats de biodisponibilité appuient l'avancement de CaPre dans le développement clinique de Phase 3 dans le but de générer l'évidence que CaPre peut fournir aux patients présentant une hypertriglycéridémie sévère un traitement thérapeutique alternative qui a un impact positive et plus compréhensive sur les lipides majeurs associés avec les risques de maladies cardiovasculaires."

Comme annoncé précédemment, L'étude de biodisponibilité ouverte, randomisée, à permutations quadruple et croisée d'Acasti comparait CaPre, qui fut administré en une seule dose de 4 grammes soit à jeun ou avec la prise d'un repas, avec un médicament approuvé pour l'hypertriglycéridémie, LOVAZA (acide oméga-3 sous forme d'esters éthyliques) chez 56 volontaires sains. L'étude a atteint son objectif primaire et a démontré qu'après l'administration de CaPre, les niveaux d'acides gras oméga-3 (acide eicosapentaénoïque (EPA) et acide docosahexaénoïque (DHA)) ne dépassaient pas les niveaux obtenus après l'administration de LOVAZA chez les sujets nourris d'un repas à haute teneur en gras. Ces résultats appuient le fondement pour prétendre un profil de tolérance comparable entre les deux produits. Par ailleurs, chez les sujets à jeun, CaPre a démontré une meilleure biodisponibilité que LOVAZA, telle que mesurée par les concentrations sanguines d'EPA et DHA. Tel que rapporté précédemment, la biodisponibilité du CaPre n'est pas significativement réduite lorsque pris avec un repas à faible teneur en gras par rapport à un repas à haute teneur en gras. Cela pourrait représenter un avantage clinique important pour CaPre puisque l'administration avec un repas à faible teneur en gras représente un régime plus attrayant pour les personnes ayant une hypertriglycéridémie qui suivent une diète alimentaire restreinte.

Acasti a complété avec succès deux études cliniques Phase 1 et deux etudes cliniques Phase 2 avec CaPre pour le traitement d'hypertriglycéridémie, et continue sur la voie d'initier son programme de Phase 3 en fin 2017.

À propos de CaPre (omega-3 phospholipides)

Le CaPre, médicament candidat sur ordonnance d'Acasti, est un concentré de phospholipides d'oméga-3 hautement purifiés dérivé d'huile de krill et est en développement pour traiter une hypertriglycéridémie sévère, une affection métabolique qui contribue à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de pancréatite. Ses oméga-3, EPA et DHA, principalement sont « libres » ou lié aux phospholipides qui les aident à être mieux absorbés dans l'organisme. Cela permet à la biodisponibilité accrue et EPA et DHA de sang niveaux par rapport aux options « estérifié » huile de poisson oméga-3 tels que LOVAZA.

À propos d'Acasti Pharma Inc.

Acasti Pharma est une société biopharmaceutique innovante avançant le CaPre (phospholipides d'oméga-3), un médicament cardiovasculaire pouvant se classer potentiellement dans le meilleur de sa catégorie, pour le traitement de l'hypertriglycéridémie, une condition chronique qui affecte environ un tiers de la population américaine. La stratégie de la Société est de développer initialement et de commercialiser le CaPre pour les 3 à 4 millions de patients aux États-Unis atteints d'hypertriglycéridémie grave. Depuis sa création en 2008, Acasti Pharma a mis l'accent sur un besoin de marché critique pour un traitement à base d'oméga-3 efficace, sûr et bien absorbé ayant un effet bénéfique sur les principaux lipides sanguins associés au risque de maladie cardiovasculaire. Pour plus d'informations, visitez www.acastipharma.com.

