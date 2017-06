Acasti Pharma présentera prochainement à deux conférences internationales de l'industrie

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 juin 2017) - Acasti Pharma Inc. (NASDAQ:ACST)(TSX CROISSANCE:ACST), une compagnie innovatrice biopharmaceutique focalisée sur la recherche, le développement et la commercialisation de CaPreMD (omega-3 phospholipide) pour le traitement de l'hypertriglycéridémie sévère, a annoncé aujourd'hui que la compagnie va présenter prochainement à deux conférences de l'industrie. Jan D'Alvise, Présidente et Chef de la Direction fera un survol et présentera CaPreMD, un produit prêt à entrer en Phase 3, à la convention internationale BIO qui se veut un des plus important forums de partenariat de l'industrie. De plus, Mr Laurent Harvey, VP aux affaires Cliniques et Non-Cliniques présentera les résultats de Phase 1 et 2 de CaPreMD au congrès annuel International de l'Académie de Cardiologie.

Convention Internationale BIO 2017

Présentateur: Jan D'Alvise, Présidente and Chef de la Direction

Date et heure: Juin 19, 2017 at 4:30 p.m. PT

Location: San Diego Convention Center, Theater 2

Congrès annuel International de l'Académie de Cardiologie - Sessions Scientific Annuelles 2017

22nd Congrès Mondial sur les Maladies du Coeur

Présentateur: Laurent Harvey, B. Pharm. M.Sc., Vice-Président, Affaires Cliniques et Non-Cliniques

Date et heure: Juillet 14, 2017 at 4:30 p.m. PT

Location: Hyatt Regency Vancouver, Hall A

"La participation d'Acasti à ces 2 conférences internationales renforce l'intérêt global envers CaPreMD entièrement détenu par Acasti et qui constitue un nouveau et potentiel traitement en hypertriglycéridémie," rapporte Jan D'Alvise, Président et Chef de la direction d'Acasti. "Les résultats qui seront présentés soulignent et comparent le profil d'innocuité ainsi que l'efficacité de CaPreMD avec des médicaments d'omega-3 de prescription commercialement disponible. Sur la base des performances cliniques observés dans les Phases 1 et 2, nous croyons que CaPreMD a le potentiel de devenir un omega-3 de traitement 'best-in-class' offrant des bénéfices supérieurs pour la réduction des lipides sanguins qui pourrait se traduire par une réduction des risques cardiovasculaire chez les patients."

À propos d'Acasti Pharma

Acasti Pharma est une société biopharmaceutique innovante mettant au point le CaPreMD (phospholipides d'oméga-3), un médicament cardiovasculaire pouvant se classer parmi les meilleurs de sa catégorie, pour le traitement de l'hypertriglycéridémie, une affection chronique qui touche environ un tiers de la population américaine. La stratégie de la Société est de développer CaPre, puis de le commercialiser pour les 3 à 4 millions de patients aux États-Unis atteints d'hypertriglycéridémie grave. Depuis sa création en 2008, Acasti Pharma s'est efforcée de répondre à l'important besoin qui existe sur le marché pour un produit thérapeutique à base d'oméga-3 efficace, sûr et bien absorbé ayant un effet bénéfique sur les principaux lipides sanguins associés au risque de maladie cardiovasculaire. Pour plus de renseignements, visitez www.acastipharma.com.

