ACCO annonce la disponibilité du module frontal RF CMOS pour l'IoT

Une intégration révolutionnaire qui garantit performance et efficacité pour la connectivité cellulaire

SUNNYVALE, CA--(Marketwired - 21 février 2017) - ACCO Semiconductor, Inc., le leader des solutions RF CMOS, a annoncé aujourd'hui la sortie du AC81030, un module frontal RF destiné aux applications de l'Internet des Objets (IoT, Internet of Thing). Ce module complet CMOS, offrant des performances élevées pour un coût très compétitif, stimulera la croissance du marché des objets connectés cellulaires.

Le marché des technologies cellulaires IoT n'étant qu'au début de son développement, les exigences sont nombreuses et variées en termes de mode et de bande de fréquences. Les opérateurs cherchent à maximiser le retour sur investissement de leurs infrastructures avec des solutions IoT capables de coexister avec les réseaux actuels. La norme 3GPP a abondé en ce sens, en créant une standardisation de plusieurs technologies cellulaires dans le cadre des LTE. Cependant, chaque interface radio répond à des besoins spécifiques dans ce marché, et par conséquent les composants frontaux RF et les chipsets doivent répondre techniquement à ces différentes exigences. Jusqu'à présent, cela a entraîné le développement de produits personnalisés moins rentables pour chaque opérateur et chaque zone géographique.

Développé en collaboration avec un important fournisseur, leader de SoC LTE, l'AC81030 d'ACCO permet aux fabricants de modules IoT et de SoC (System On Chip) de n'avoir qu'un seul modèle de référence ou SKU pour plusieurs segments de marchés dans le monde entier. À travers des économies d'échelle, une meilleure gestion des stocks et une chaîne d'approvisionnement simplifiée, les solutions basées sur l'AC81030 d'ACCO réduisent le coût total de cette approche, donnée essentielle à la croissance du marché des technologies cellulaires IoT.

" Le module frontal RF intégré d'ACCO a permis à Altair de concevoir le premier module de référence IoT SKU Cat M1, répondant aux besoins de nos clients dans le monde entier ", a déclaré Eran Eshed, VP du marketing et des ventes internationales chez Altair Semiconductor.

" Nous souhaitons poursuivre notre collaboration avec ACCO dans cette phase d'accroissement du marché de l'IoT. "

ACCO a développé et breveté une technologie frontale RF pour les appareils de communication mobiles (amplificateurs de puissance et commutateurs d'antennes), basée sur un procédé standard CMOS. L'amplificateur de puissance cellulaire tout CMOS et révolutionnaire d'ACCO offre des performances hautement linéaires même à forte puissance sans claquage (dû à de fortes tensions) ni dégradation, ce qui était considéré comme impossible auparavant. L'utilisation de CMOS dans le circuit frontal RF améliore la fonctionnalité pour une taille et un coût réduits aussi bien pour les smartphones que l'Internet des Objets, et utilise une chaîne d'approvisionnement standard CMOS à grande échelle, fiable et largement prouvée.

" ACCO a simplifié de manière unique le circuit frontal RF pour les technologies cellulaires IoT grâce à l'intégration tout CMOS, contribuant ainsi à mettre les modules IoT sur le marché plus rapidement et à moindre coût", explique Chris Taylor, Directeur RF & Wireless à Strategy Analytics.

" L'utilisation d'un procédé CMOS standard permet d'appliquer la loi de Moore à la dernière fonction résistante à ce procédé, dans les solutions IoT cellulaires : le circuit frontal RF. Ceci permet à l'ensemble du marché des IoT cellulaires de surfer sur la même vague descendante de coût tout en augmentant les fonctionnalités et la fiabilité, comme cela a été expérimenté dans le reste de l'industrie électronique ", a déclaré Greg Caltabiano, CEO d'ACCO.

Caractéristiques de l'AC81030

Procédé standard CMOS

Boîtier LGA faible hauteur

Circuit frontal RF complet en 4,1 x 5,8 mm

Support 3GPP Cat 0 half duplex, Cat M1 (LTE-M) et Cat NB1 (NB-IOT)

Filtrage récepteur SAW-less intégré

Conforme aux exigences de la norme NS-07 avec puissance de sortie maximale

À propos d'ACCO

ACCO est une entreprise " fabless " de semi-conducteurs axée sur le développement de composants frontaux RF performants, y compris les amplificateurs de puissance multi-bandes à modes multiples (MMPA), fabriqués à grande échelle en CMOS standard. Bien qu'étant attachée à l'utilisation de technologies standards, ACCO développe des solutions qui incluent des dispositifs brevetés permettant l'utilisation du CMOS pour les solutions et composants RF de haute précision linéaire à forte puissance. Le siège d'ACCO est situé au sein de la Silicon Valley et l'entreprise possède un important groupe R&D près de Paris en France, ainsi que des bureaux en Asie, notamment à Shanghai, Taipei et Séoul.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur acco-semi.com