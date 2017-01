Acquisition de la propriété Malartic complétée

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 31 jan. 2017) - EXPLORATION KHALKOS. ("Khalkos") (TSX CROISSANCE:KAS)

Exploration Khalkos inc. annonce l'obtention de la totalité (100%) des 24 claims constituant la propriété Malartic des Mines Jag Ltée, après avoir reçu, du Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, la confirmation du transfert de droits miniers. En contrepartie, Khalkos a émis 2 400 000 actions et a effectué un paiement de 220 000 $ aux Mines JAG Ltée. Avec cette dernière acquisition, Khalkos contrôle maintenant 82 claims formant sa propriété Malartic de 29 km2 dans le camp minier de classe mondiale du même nom.

Robert Gagnon, président de Khalkos a déclaré: "Khalkos a réussi en 2016, et ce malgré une conjoncture économique difficile, à se financer, à avoir l'appui constant des fonds institutionnels du Québec et à sécuriser des ententes d'options. Ces ententes permettent à Khalkos de contrôler plus de 10 km de terrain de premier ordre le long d'un contact géologique fertile en métaux dans un des camps miniers les plus actifs du Canada. Le dernier financement réalisé à la fin de 2016 (référence: communiqué du 30 novembre 2016) assure à Khalkos de pouvoir mener à bien les travaux d'exploration sur ses propriétés."

La bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Site web : www.khalkos.com