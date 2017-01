Aider les personnes handicapées à comprendre le processus du système de justice

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 18 jan. 2017) - Le gouvernement du Canada est déterminé à éliminer les obstacles systémiques et à garantir l'égalité des chances pour tous les Canadiens handicapés.

Aujourd'hui, l'honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé un financement de 94 994 $ à Disability Alliance BC pour aider les personnes handicapées ayant été victimes d'actes criminels à mieux comprendre le processus de justice pénale.

Le financement sera utilisé pour élaborer des ressources d'information accessibles et inclusives comme des vidéos et des publications à graphisme amélioré qui expliquent les procédures et le processus du système de justice pénale aux personnes handicapées. Ce financement contribuera également à offrir une formation aux fournisseurs de service et à améliorer la collaboration entre la communauté des personnes handicapées, les fournisseurs de services aux victimes et les secteurs du système de justice qui s'occupent des victimes d'actes criminels.

« Je suis déterminé à faire en sorte que toutes les victimes d'actes criminels soient traités avec compassion. Souvent, les victimes d'actes criminels ne connaissent pas bien les procédures et les processus du système de justice pénale et ne sont pas prêtes à y faire face. Il est essentiel que les victimes handicapées aient les renseignements et les services dont ils ont besoin pour exercer pleinement leurs droits et leurs obligations. Ce projet aidera à donner aux victimes handicapées des possibilités et des ressources leur permettant de participer sur un pied d'égalité au système de justice canadien. »

L'honorable Jody Wilson-Raybould, C.P., députée

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Disability Alliance BC (DABC) est extrêmement reconnaissant au gouvernement du Canada de son appui à notre nouveau projet How I Need to Know: Helping People with Disabilities who are Victims of Crime Understand the Justice System. DABC est heureux de collaborer avec Accès Troubles de la Communications Canada, Ending Violence Association of BC, Inclusion BC, le Provincial Office of Domestic Violence, et la Division des services aux victimes et de la prévention du crime au Ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général de la Colombie Britannique. Je remercie encore une fois l'honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et procureur général du Canada, de son appui à ce travail important pour la communauté des personnes handicapées»

Jane Dyson,

Directrice générale, Disability Alliance BC

Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2012, environ 2,1 millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus risquent d'être confrontés à des obstacles en matière d'information et de communication.

Ce financement est offert par l'entremise du Fonds d'aide aux victimes géré par le ministère de la Justice Canada. En 2016-2017, plus de 21 millions de dollars sont offerts par l'entremise de ce Fonds aux gouvernements provinciaux et territoriaux et aux organisations non gouvernementales pour faire mieux connaître les questions et les lois liées aux victimes ainsi que les services disponibles, et offrir des programmes, des services et de l'aide pour combler les lacunes dans les services aux victimes d'actes criminels.

