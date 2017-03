AIMTA : Une menace de grève plane sur Superior Nissan!

SAULT STE-MARIE, ONTARIO--(Marketwired - 7 mars 2017) - Il est possible que des lignes de piquetage soient érigées devant Superior Nissan, Superior Custom Detailing et Superior Used Cars dès le 20 mars et le conflit pourrait s'étendre au-delà de ces limites.

« L'employeur et ses avocats n'ont aucunement collaboré aux négociations jusqu'à maintenant, explique Ralph Martin, représentant de la Grande loge de l'Association internationale des machinistes (AIM). Nous avons en main un mandat de grève ayant été approuvé par 100 % de nos membres qui tentent d'obtenir leur première convention collective. L'offre pécuniaire de l'employeur est insultante et la reconnaissance des programmes d'apprentissage pose de graves problèmes. »

L'AIM avait recruté les travailleurs à l'emploi de Superior Nissan en juillet 2016. La négociation des clauses normatives d'une première convention collective s'est déroulée sans anicroche, mais le processus est dans l'impasse depuis janvier 2017. « C'est une des concessions automobiles qui se porte le mieux à Sault Ste-Marie, mais l'employeur refuse de reconnaître l'apport des employés au rendement enviable de l'entreprise, ajoute Martin. Ces travailleurs ont joint nos rangs en raison de ce que nous avions réussi à négocier avec d'autres concessions automobiles de la ville. » L'AIM représente également des travailleurs à l'emploi de Maitland Motors, Highland Ford, Prouse Motors et Superior Dodge. « À la fois Superior Dodge et Superior Nissan sont la propriété de WGN Autocorp. Il est donc possible que nous érigions une ligne de piquetage devant les installations de Superior Dodge si le besoin se fait sentir. »

Les 25 nouveaux membres de la section locale 2332 de l'AIM sont des techniciens automobiles, des conseillers au service et des préposés aux pièces pour Superior Nissan, des esthéticiens et des installateurs pour Superior Custom and Detailing ainsi que des techniciens automobiles qui remettent à neuf des véhicules destinés à la revente par Superior Used Cars.

L'AIM représente des travailleurs de l'automobile sur l'île de Vancouver et dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, à Thunder Bay, Sault Ste-Marie et Toronto, en Ontario, ainsi qu'au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve.