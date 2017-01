Ajout de logements de transition à un centre en milieu agricole à Surrey

Société canadienne d'hypothèques et de logement

SURREY, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 19 jan. 2017) -

Ministère du Développement du gaz naturel et ministre responsable du Logement

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les personnes à risque d'itinérance à Surrey auront bientôt accès à plus de logements de transition et de places d'hébergement, en raison des travaux de réaménagement du centre de transition et d'hébergement de Hyland Farms.

Un bâtiment sera construit à côté du centre actuel et inclura 12 logements de transition à l'intention d'hommes et de femmes dans le besoin, à la recherche d'un logement convenable à long terme. Il fera aussi passer la capacité d'hébergement de 10 à 16 lits.

Situé sur une ferme de 37 acres, à 17752 Colebrook Road à Surrey, le centre de transition et d'hébergement sera un endroit paisible où les participants pourront obtenir de l'aide pour se rétablir, se fixer des objectifs personnels à atteindre et essayer de se trouver un logement où ils se sentiront chez eux.

Le bâtiment de deux étages portera le nom de Bill Reid Memorial Shelter.

L'Options Community Services Society exploite le centre de transition et d'hébergement de Hyland Farms avec succès depuis plus de sept ans.

Faits en bref :

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique verseront près de 4,2 millions de dollars en vertu de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable.

La Ville de Surrey fournira le terrain, évalué à 2,8 millions de dollars, de même qu'une contribution d'environ 150 000 $ par l'intermédiaire du Surrey Homeless Fund.

L'Options Community Services Society fournira environ 420 000 $.

Citations :

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Notre gouvernement est fier d'appuyer l'agrandissement de Hyland Farms. En plus d'atteindre d'importants objectifs sociaux pour des adultes à risque d'itinérance, nous contribuons à stimuler la croissance économique de la collectivité à court terme. »

Stephanie Cadieux, députée provinciale de Surrey-Cloverdale

« Le logement et l'itinérance demeurent des priorités absolues pour la Province. Hyland Farms et ses nouveaux logements de transition sont un exemple de la façon dont nous collaborons avec nos partenaires du milieu afin de préserver et d'accroître les options de logement abordable pour les gens dans le besoin à Surrey. »

Linda Hepner, mairesse de Surrey

« Compte tenu des besoins immédiats de notre collectivité en matière de logements de transition et de logements avec services de soutien, la Ville de Surrey est fière d'être un partenaire en fournissant les terrains nécessaires au réaménagement et à l'agrandissement d'ensembles tels que le Bill Reid Memorial Shelter. Je suis particulièrement ravie du fait que cet ensemble permet de reconnaître l'un des plus grands représentants de Surrey, Bill Reid. »

Janice Boyle, directrice du développement, Options Community Services Society

« Le Bill Reid Memorial Shelter offrira un cadre agricole unique pour nos clients. Ce sera un lieu où nos hôtes pourront s'accorder un temps de réflexion avant de poursuivre leur parcours vers le rétablissement et la stabilité. »

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir davantage, composez le 1-800-668-2642 ou visitez le www.schl.ca.

Depuis 2001, le gouvernement de la Colombie-Britannique (C.-B.) a investi 4,9 milliards de dollars afin d'offrir des logements abordables à des personnes seules, des aînés et des familles à faible revenu. Plus de 104 000 ménages de la C.-B. bénéficient des programmes et services de logement social de la province. Pour en savoir davantage : www.bchousing.org.

