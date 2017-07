Alain Villemure se retire de BRP

VALCOURT, QUÉBEC--(Marketwired - 11 juillet 2017) - BRP (TSX:DOO) Alain Villemure prendra sa retraite à la fin de l'année de la division des Systèmes de propulsion marins, basée à Sturtevant, au Wisconsin, où il occupe les fonctions de vice-président et directeur général.

Villemure s'est joint à l'entreprise en 1995 et a occupé divers postes en gestion et en ingénierie.

« Alain est un cadre supérieur de confiance chez BRP. Il occupait un rôle déterminant dans l'augmentation de l'agilité de BRP en matière de stratégie de fabrication et de chaîne d'approvisionnement, ainsi que dans l'établissement des bases de notre exploitation mexicaine, a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. Sa présence au comité de direction nous manquera, mais les bases qu'il a posées permettront d'assurer la croissance à long terme de la marque Evinrude. »

La recherche d'un remplaçant est en cours. Villemure a accepté de participer à la transition lorsque le nouveau chef de division aura été identifié.

À propos de BRP

BRP (TSX:DOO) est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et commercialisation de véhicules récréatifs motorisés et de systèmes de propulsion. Sa gamme de produits comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route Can-Am et les véhicules Spyder, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. BRP conçoit également sa propre gamme dédiée de pièces, d'accessoires et de vêtements. Avec des revenus annuels de 4,2 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 100 pays, la Société emploie environ 8 700 personnes dans le monde.

