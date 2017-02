Aldergrove donne le coup d'envoi aux travaux de construction d'un nouveau centre communautaire

LANGLEY, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 3 fév. 2017) - Les centres communautaires donnent aux familles et aux résidents de tous âges l'occasion de participer à des activités récréatives et leur offrent un endroit où se réunir, apprendre et tisser des liens.

Aujourd'hui, John Aldag, député de Cloverdale-Langley City, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et le maire du canton de Langley, Jack Froese, ont inauguré les travaux pour le projet de construction du nouveau centre communautaire Credit Union d'Aldergrove, projet qui vise à remplacer, à moderniser et à agrandir les installations qui desservent actuellement les résidents du canton de Langley.

Cette nouvelle installation remplacera l'aréna communautaire vieillissant d'Aldergrove ainsi que l'actuelle piscine extérieure d'Aldergrove. On y trouvera un centre de conditionnement physique, une piste de marche ainsi que des aires multifonctionnelles pour les réunions et les programmes. Le projet vise aussi à créer un espace extérieur dynamique où les résidents pourront s'adonner à une multitude d'activités. L'espace extérieur comprendra une piscine de compétition et une piscine récréative, une piscine à vagues assortie d'un écran de cinéma, une structure de jeux aquatiques pour enfants, des glissades d'eau ainsi qu'un terrain de jeu.

L'ouverture au public du nouveau centre devrait se faire en juin 2018.

Citations

« Les investissements en infrastructure créent des emplois, renforcent la classe moyenne et donnent aux municipalités les bases solides dont elles ont besoin pour offrir un niveau de vie élevé aux Canadiens et à leurs familles. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer le nouveau centre communautaire Credit Union d'Aldergrove, qui aidera la ville à demeurer une collectivité saine, dynamique et inclusive pour les générations à venir. »

John Aldag, Député de Cloverdale-Langley City, Au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement fédéral pour sa généreuse contribution financière et son appui à l'égard du projet. Nous sommes heureux qu'on ait reconnu l'importance de ce centre, qui offrira une expérience unique aux résidents de tous âges et de tous intérêts à Aldergrove, dans notre municipalité et dans toute la région. »

Jack Froese, Maire, canton de Langley

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira un montant maximal de 9 881 152 $ dans le cadre des Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales (PNR-VIPT).

Le canton de Langley sera chargé des coûts restants du projet.

