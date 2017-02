ATLANTA, GEORGIA et MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 fév. 2017) - Alimera Sciences, Inc. (NASDAQ:ALIM) (« Alimera »), chef de file en recherche, développement et commercialisation de produits pharmaceutiques ophtalmologiques sur ordonnance, et Thérapeutique Knight inc. (TSX:GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée et chef de file au Canada, ont annoncé aujourd'hui que Santé Canada a accepté de procéder à l'évaluation de la présentation de drogue nouvelle (PDN) de Knight pour ILUVIEN®. ILUVIEN (implant intravitréen d'acétonide de fluocinolone) de 0,19 mg is est un implant intravitréen à libération prolongée d'Alimera homologué aux États-Unis pour le traitement de l'œdème maculaire diabétique (« OMD ») auprès des patients qui ont reçu préalablement un traitement aux corticostéroïdes sans augmentation significative clinique de la pression intraoculaire.

« ILUVIEN est un produit unique et novateur, disponible sur différents marchés à travers le monde, notamment aux États-Unis et en Europe, a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight. Nous sommes heureux de poursuivre le progrès d'ILUVIEN et de notre portefeuille de nouveaux produits thérapeutiques qui améliorent la santé des patients canadiens ».

« Voici une autre étape marquante pour ILUVIEN, a indiqué Dan Myers, chef de la direction d'Alimera. Nous croyons qu'ILUVIEN est la seule thérapie qui traite l'OMD avec constance au quotidien grâce à son microdosage continu jusqu'à trois ans, et nous avons hâte de travailler avec Knight et Santé Canada afin qu'ILUVIEN soit offert aux patients canadiens ».

Knight et Alimera ont conclu un accord en juillet 2015, octroyant à Knight le droit de distribution exclusive d'ILUVIEN au Canada.

À propos d'ILUVIEN®

ILUVIEN (implant intravitréen d'acétonide de fluocinolone) de 0,19 mg est un implant intravitréen à libération prolongée homologué aux États-Unis pour le traitement de l'œdème maculaire diabétique auprès des patients qui ont reçu préalablement un traitement aux corticostéroïdes sans augmentation significative clinique de la pression intraoculaire. Chaque implant d'ILUVIEN est conçu pour libérer des niveaux par microgrammes d'acétonide de fluocinolone, un corticostéroïde, pendant 36 mois.

À propos de l'œdème maculaire diabétique (OMD)

L'OMD, cause première de perte de vision liée à la rétinopathie diabétique, une maladie touchant la macula, partie de la rétine responsable de la vision centrale. Lorsque la fuite du vaisseau sanguin lié à la rétinopathie diabétique entraîne le gonflement de la macula, cette condition se nomme OMD. À ses débuts, l'OMD ne provoque pas de douleur et peut demeurer non signalée par le patient jusqu'au moment où se produit une vision brouillée ou une perte aiguë de la vision. La gravité de la vision brouillée s'échelonne d'une perte de vision moyenne à profonde. Le Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy a découvert que sur une période de plus de 10 ans environ, 19 % des personnes souffrant de diabète et participant à cette étude ont reçu un diagnostic d'OMD. Toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 sont à risque de développer un OMD.

À propos d'Alimera Sciences, Inc.

Alimera Sciences, Inc., fondée en juin 2003, est une société pharmaceutique spécialisée en recherche, développement et commercialisation de produits pharmaceutiques ophtalmologiques sur ordonnance. Alimera focalise présentement sur les maladies touchant la zone postérieure de l'œil, ou la rétine, car ces maladies ne sont pas traitées adéquatement par les thérapies actuelles et des millions de personnes parmi notre population vieillissante pourraient en être atteintes. L'engagement d'Alimera auprès des spécialistes de la rétine et de leurs patients se manifeste par le développement du portefeuille et les produits d'Alimera destinés à traiter les maladies de stade précoce ou avancé. Pour plus d'information, visitez le site www.alimerasciences.com.

Énoncés prospectifs d'Alimera

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act of 1995, afférente entre autres au statut réglementaire et à la disponibilité d'ILUVIEN au Canada. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des attentes actuelles et assujettis à des risques et incertitudes inhérents, y compris des facteurs qui pourraient retarder, dévier ou modifier ces prévisions, et pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement de ceux anticipés par ses énoncés prospectifs. Les facteurs importants qui pourraient influer sur les résultats réels comprennent, sans s'y limiter, l'incertitude quant à la capacité de Knight d'obtenir l'homologation réglementaire pour ILUVIEN et de le commercialiser au Canada, ainsi que d'autres facteurs exposés dans les sections Risk Factors et Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations figurant au rapport annuel d'Alimera sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 et les rapports trimestriels pour les trimestres terminés le 30 juin 2016 et le 30 septembre 2016, déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et disponibles sur le site Web de la SEC au www.sec.gov. D'autres facteurs pourraient être énoncés à ces sections sur le rapport annuel d'Alimera sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016, qui sera déposé auprès de la SEC au cours du premier trimestre 2017. Outre les risques décrits ci-dessus ainsi que dans le rapport annuel d'Alimera sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et les rapports courants sur le formulaire 8-K et autres dépôts auprès de la SEC, d'autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également influer sur les résultats d'Alimera. Rien ne permet de garantir que les résultats courants ou l'évolution anticipée par Alimera se réaliseront, même s'ils se réalisent pour l'essentiel, ou qu'ils produiront les conséquences ou l'incidence prévues pour Alimera. Par conséquent, rien ne permet de garantir que les résultats effectifs ou escomptés par les présents énoncés prospectifs seront atteints.

Tous les énoncés prospectifs indiqués dans ce communiqué sont présentés sous réserve expresse de cette mise en garde qu'ils contiennent ou à laquelle ils font référence. Alimera avertit les investisseurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs présentés par Alimera ou en son nom. Ces énoncés prospectifs sont à jour à la date de ce communiqué (à moins qu'une autre date n'y soit indiquée). Alimera n'est pas tenue et se dégage expressément de toute obligation de mise à jour publique ou de révision de tous énoncés prospectifs, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir ou autrement.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2015. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.