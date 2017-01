AlliancePharma devient Groupe KDA

THETFORD MINES, QUÉBEC--(Marketwired - 31 jan. 2017) - AlliancePharma Inc. (TSX CROISSANCE:APA) (« AlliancePharma » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer aujourd'hui les résultats du vote suite à son assemblée générale annuelle et extraordinaire de ses actionnaires tenue le 25 janvier 2017 ainsi que son changement de nom pour Groupe KDA Inc.

Élection des administrateurs

Les six personnes suivantes proposées pour nomination par la direction de la société ont été élues comme administrateur de la Société soit : Isabelle Begin, Dr. Sheldon Elman, Stuart M. Elman, Patrick Fernet, Marc Lemieux et Michael W. Kinley. Une modification aux statuts en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) afin de permettre au conseil d'administration de la Société de nommer un ou plusieurs administrateurs avant la prochaine assemblée des actionnaires a de plus été adoptée.

Nomination des auditeurs

Les actionnaires ont adopté une résolution afin de nommer PricewaterhouseCoopers s.r.l. comme les nouveaux auditeurs de la Société.

Changement de nom

Les actionnaires ont adopté une résolution spéciale afin d'autoriser la Société à déposer une modification à ses statuts en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) afin de changer le nom de la Société de « AlliancePharma Inc. » à « Groupe KDA Inc. ».

Le conseil d'administration croit qu'il est du meilleur intérêt pour la Société de modifier son nom afin de mieux refléter la diversification des activités de la Société suite aux importantes acquisitions réalisées en 2016 et éviter ainsi toute confusion avec ses différentes unités d'affaires.

Le symbole de la Société deviendra KDA à compter du 1er février 2017.

La Société annonce de plus que ses actionnaires ont approuvé en janvier 2016 un nouveau régime d'option d'achat d'actions (le « Régime ») qui gouverne l'émission d'options d'achat. Le Régime a été adopté par le conseil d'administration le 15 mai 2015 afin de modifier celui précédent. Ce Régime existe afin de permettre à la Société de retenir et de motiver ses administrateurs, ses officiers, sa direction, ses employés, ses consultants et certains individus impliqués dans les activités de relations avec les investisseurs (les « Personnes éligibles ») afin de permettre aux Personnes éligibles choisies par le conseil d'administration de recevoir des options d'achat d'actions en contrepartie de l'atteinte d'objectifs au bénéfice de la Société et leur permettre de faire l'achat d'actions de la Société en tant qu'investissement et de les encourager à agir ainsi. Le nombre maximal d'actions ordinaires pouvant être émises suite au Régime est de 4 894 868.

Au sujet d'AlliancePharma

AlliancePharma est un leader dans le marché pharmaceutique en matière de solutions et services aux intervenants de la santé. L'entreprise est aujourd'hui respectée pour la qualité de ses services et son expertise parmi les pharmaciens. La vision de l'équipe de direction est de continuer d'être un joueur-clé dans son marché au Québec, et d'étendre ses activités dans le reste du Canada et au niveau international. Des renseignements supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.alliancepharmainc.ca et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

