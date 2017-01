Alphinat annonce un profit de 259 243 $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2016

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 24 jan. 2017) - Alphinat Inc. (TSX CROISSANCE:NPA) annonce un profit de 259 243 $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2016.

Au cours du trimestre sous revue, la compagnie a vu une accélération des ventes avec ses partenaires OEM, tant pour des licences OEM de SmartGuide pour des licences Entreprises. Les licences Entreprises permettent aux clients de livrer des services en ligne qui s'appuient sur multiples systèmes arrière-boutique, leur permettant d'ainsi améliorer l'expérience pour leurs usagers.

La compagnie continue d'être impliqué dans divers projets auprès de départements du gouvernement fédéral canadien. Ces projets ont mené à des discussions plus avancées avec des clients et partenaires, existants et prospectifs.

Pour la période de 3 mois terminé le 30 novembre 2016, les produits se sont élevés à 603 985 $ comparativement à 380,850 $ pour la période correspondante de 2015. Le bénéfice net pour le trimestre terminé le 30 novembre 2016 s'élève à 259 243 $ soit 0,005 $ par action ordinaire en circulation comparativement à bénéfice net au trimestre terminé le 30 novembre 2015 au montant de 30 983 $ soit 0,001 $ par action ordinaire en circulation.

Par ailleurs, Alphinat Inc. annonce l'émission d'options d'achat d'actions datée du 23 janvier 2017 visant un total de 1 758 544 actions ordinaires à des administrateurs et des employés d'Alphinat. Le prix de levée des options est de 0,12 $. Ces options expirent le 30 novembre 2021.

Les états financiers d'Alphinat et le rapport de gestion de la direction pour la période terminée le 30 novembre 2016 peuvent être consultés sur SEDAR au www.sedar.com.

À propos d'Alphinat

Alphinat est l'éditeur de SmartGuide®, un outil de prochaine génération pour le développement rapide et le déploiement d'applications Web et Mobiles permettant aux organisations de maximiser la valeur de leurs systèmes internes. Les applications conçues avec SmartGuide® permettent aux organisations et aux gouvernements de mieux desservir leurs clients à moindre coût et dans des délais très courts.

Les secteurs Publics, de la Santé, des Banques et Assurances et des Télécommunications et autres peuvent bénéficier de la technologie SmartGuide® pour moderniser, automatiser et rentabiliser une multitude de processus d'affaires en réalisant de substantielles économies par rapport à des solutions sur mesure traditionnelles codées. Pour de plus amples renseignements sur Alphinat ou sa suite logicielle, veuillez visiter www.alphinat.com/fr.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait au rendement futur de la société, constituent des "énoncés prospectifs" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons le lecteur que ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entrainer des écarts importants entre les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la société et les résultats, le rendement ou les réalisations futurs décrits de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. De nombreux facteurs pourraient entrainer un écart considérable entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs; parmi eux, citons la capacité de la société à accroitre l'acceptation de ses produits sur le marché et à pénétrer de nouveaux marchés; l'existence de défauts ou de problèmes non décelés dans les produits de la société; l'aptitude de la société à gérer sa croissance; la capacité de la société à faire face à la concurrence; les obligations potentielles; le maintien des droits de propriété intellectuelle de la société et les litiges mettant en cause ces droits; la dépendance de la société envers le savoir-faire de son personnel clé; et l'accessibilité de la société à des capitaux suffisants pour financer ses besoins futurs. Voilà une liste non exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l'un de nos énoncés prospectifs. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indument aux énoncés prospectifs. Le présent avis s'applique expressément à tous les énoncés prospectifs écrits ou oraux attribuables à Alphinat ou à toute personne s'exprimant au nom de la société. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autres. Les risques et incertitudes relatifs à la société sont décrits plus en détail dans le rapport annuel de cette dernière.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.