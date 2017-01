Amélioration de routes locales et de ponts dans les municipalités rurales de la Saskatchewan

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral consacrés à 309 projets en 2016

Il est essentiel d'investir dans les infrastructures pour renforcer la classe moyenne et faire croître l'économie. Les infrastructures communautaires modernes et efficaces comme les routes et les ponts contribuent à une qualité de vie élevée en favorisant l'accès aux emplois, en appuyant les entreprises locales et en permettant aux Canadiens de passer moins de temps sur la route et plus de temps avec leur famille.

D'après les projets qui étaient prévus pour 2016, le Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) fédéral a appuyé 309 projets de routes locales et de ponts dans les municipalités rurales de la Saskatchewan.

Par exemple, la municipalité rurale d'Usborne no. 310 prévoit effectuer le resurfaçage de 22 kilomètres de la PG 668, qui relie trois collectivités, deux mines de potasse et une grande réserve de granulat. La municipalité rurale de Waverley no. 44 compte remplacer deux petits ponts par de larges ponceaux afin de fournir un accès sécuritaire toutes saisons. Aussi, la municipalité rurale de Big Arm no. 251 prévoit remplacer le pont Code par un pont à travée unique de 12 mètres afin d'éviter d'éventuelles fermetures de routes en raison d'inondations et de fournir une route efficace et fiable pour le transport de grains, du bétail et d'autres produits agricoles. Consultez le document d'information pour obtenir la liste complète des projets.

« Nous devons effectuer des investissements judicieux dans des infrastructures de transport sécuritaires et modernes afin d'appuyer le commerce et de créer de bons emplois bien rémunérés qui aideront la classe moyenne à prospérer. J'ai créé le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral il y a plus d'une décennie, quand j'étais ministre des Finances, afin d'offrir aux administrations municipales une nouvelle source de revenus substantielle pour leur permettre d'améliorer les infrastructures locales. Ce programme tient compte de l'importance du processus décisionnel local en permettant aux municipalités rurales de la Saskatchewan de consacrer des fonds fédéraux à leurs priorités en fonction d'une vaste gamme de catégories de projets, ce qui comprend les routes locales et les ponts, qui font une véritable différence dans la vie des gens. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan appuie les projets qui visent à investir dans les routes locales et les ponts dans nos municipalités rurales. Un réseau de transport sécuritaire et efficace constitue le fondement des infrastructures de notre province, qui permettent à la Saskatchewan de maintenir sa vigueur et d'améliorer la vie de ses citoyens. »

- L'honorable Donna Harpauer, Ministre des Relations gouvernementales

« La SARM apprécie grandement le Fonds de la taxe sur l'essence, une source de financement prévisible et fiable que le gouvernement fédéral a mise à la disposition des municipalités rurales de la Saskatchewan. Les municipalités rurales en profitent pour consacrer leur affectation au titre du FTE à l'achèvement de divers projets d'infrastructure, et la SARM espère toujours que les lacunes actuelles en ce qui a trait au financement des infrastructures rurales seront abordées lors de la Phase 2 du Nouveau Fonds Chantiers Canada. »

- Ray Orb, Président de la SARM

Le FTE fédéral fournit aux municipalités canadiennes une source de financement à long terme permanente, prévisible et indexée.

Il permet aux collectivités locales de bénéficier de la souplesse nécessaire pour faire des investissements stratégiques dans 18 catégories de projets différentes, comme les routes et les ponts, le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau potable et aux eaux usées, et les installations récréatives.

Le gouvernement du Canada fournira à la Saskatchewan plus de 59,1 millions de dollars pour les infrastructures communautaires en 2016-2017 dans le cadre du FTE fédéral.

Cette somme s'ajoute aux fonds mis à la disposition de la Saskatchewan dans le cadre des autres programmes existants et de deux nouveaux programmes de financement fédéraux : le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun et le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. Les deux derniers programmes font partie d'Investir dans le Canada, le plan sans précédent que le gouvernement du Canada a établi pour le financement des infrastructures publiques partout au pays.

