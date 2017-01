Amélioration de routes locales et de ponts dans les municipalités urbaines de la Saskatchewan

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral consacrés à 120 projets en 2016

REGINA, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 5 jan. 2017) - Infrastructure Canada

Il est essentiel d'investir dans les infrastructures pour renforcer la classe moyenne et faire croître l'économie. Les infrastructures communautaires modernes et efficaces comme les routes et les ponts contribuent à une qualité de vie élevée en favorisant l'accès aux emplois, en appuyant les entreprises locales et en permettant aux Canadiens de passer moins de temps sur la route et plus de temps avec leur famille.

D'après les projets qui étaient prévus pour 2016, le Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) fédéral a appuyé 120 projets de routes locales et de ponts dans les municipalités urbaines de la Saskatchewan.

Par exemple, la Ville d'Eatonia prévoit aménager des trottoirs accessibles aux fauteuils roulants le long de deux blocs sur la rue Main, le Village de Bulyea compte procéder au resurfaçage de sa rue principale afin de permettre la circulation locale et régionale, et la Ville de La Ronge prévoit reconstruire et repaver plusieurs rues locales afin d'améliorer la chaussée pour les résidents et les visiteurs. Consultez le document d'information pour obtenir la liste complète des projets.

Citations

« Nous devons effectuer des investissements judicieux dans des infrastructures de transport sécuritaires et modernes afin d'appuyer le commerce et de créer de bons emplois bien rémunérés qui aideront la classe moyenne à prospérer. J'ai créé le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral il y a plus d'une décennie, quand j'étais ministre des Finances, afin d'offrir aux administrations municipales une nouvelle source de revenus substantielle pour leur permettre d'améliorer les infrastructures locales. Ce programme tient compte de l'importance du processus décisionnel local en permettant aux municipalités urbaines de la Saskatchewan de consacrer des fonds fédéraux à leurs priorités en fonction d'une vaste gamme de catégories de projets, ce qui comprend les routes locales et les ponts, qui font une véritable différence dans la vie des gens. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le soutien offert pour ces types de projets démontre l'engagement pris par la province d'améliorer la vie de ses citoyens et de permettre à la Saskatchewan de rester forte. L'amélioration des routes, des ponts et des trottoirs dans ces collectivités augmente la sécurité pour les motocyclistes et les piétons, en plus de favoriser le déplacement efficace des biens et des services dans nos centres urbains. »

- L'honorable Donna Harpauer, Ministre des Relations gouvernementales

« Les municipalités urbaines de la Saskatchewan sont reconnaissantes du financement à long terme, indexé et prévisible offert par le FTE fédéral. Les infrastructures que nos villes, villages et municipalités nordiques mettent en place sont essentielles pour avoir la qualité de vie dont nous jouissons. Au nom de ses membres, la SUMA remercie le gouvernement du Canada pour son engagement envers les villes de la Saskatchewan. »

- Randy Goulden, Président intérimaire, Saskatchewan Urban Municipalities Association

Faits en bref

Le FTE fédéral fournit aux municipalités canadiennes une source de financement à long terme permanente, prévisible et indexée.

Il permet aux collectivités locales de bénéficier de la souplesse nécessaire pour faire des investissements stratégiques dans 18 catégories de projets différentes, comme les routes et les ponts, le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau potable et aux eaux usées, et les installations récréatives.

Le gouvernement du Canada fournira à la Saskatchewan plus de 59,1 millions de dollars pour les infrastructures communautaires en 2016-2017 dans le cadre du FTE fédéral.

Cette somme s'ajoute aux fonds mis à la disposition de la Saskatchewan dans le cadre des autres programmes existants et de deux nouveaux programmes de financement fédéraux : le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun et le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. Les deux derniers programmes font partie d'Investir dans le Canada, le plan sans précédent que le gouvernement du Canada a établi pour le financement des infrastructures publiques partout au pays.

Produit connexe

Routes locales et ponts dans les municipalités urbaines de la Saskatchewan - affectations consacrées à 120 projets en 2016 : http://news.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1174839

Liens connexes

Plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada : http://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/themes/infrastructure-fr.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/sk-fra.html

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html

Financement de la Saskatchewan pour les municipalités : http://www.saskatchewan.ca/government/municipal-administration/funding-finances-and-asset-management/funding

Saskatchewan Urban Municipalities Association : www.suma.org (anglais)

Un Document d'information - Réfection des routes et des ponts à l'échelle locale dans les municipalités urbaines de la Saskatchewan est disponible à l'adresse suivante : http://media3.marketwire.com/docs/BK-Local_Roads_and_Bridges_Urban_fr.pdf

Twitter : @INFC_fra

Site web : Infrastructure Canada