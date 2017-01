Amélioration des infrastructures de traitement des eaux du parc industriel de la ville d'Asbestos

Le projet de modernisation des infrastructures profitera aux entreprises installées dans le parc industriel d'Asbestos

ASBESTOS, QUÉBEC--(Marketwired - 16 jan. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Nous tirons tous parti d'une amélioration de l'infrastructure. Les usines de traitement des eaux, les égouts et les conduites d'eau assurent la propreté de l'eau. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada est déterminé à réaliser des investissements judicieux et nécessaires, comme celui du projet d'amélioration des infrastructures d'aqueduc de la ville d'Asbestos, qui permettra de redynamiser l'économie canadienne, stimuler la croissance durable et renforcer la classe moyenne.

La ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead, l'honorable Marie-Claude Bibeau, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé qu'une contribution maximale de 1 872 000 $ a été consentie à la Ville d'Asbestos pour le projet de consolidation des infrastructures municipales du parc industriel de la ville d'Asbestos. Ces améliorations permettront à la ville d'augmenter sa capacité de rétention et d'attraction des entreprises et de leurs investissements. Les travaux consistent à augmenter la capacité de traitement des eaux usées du secteur bioalimentaire et celle du système d'aqueduc desservant l'ensemble du parc industriel.

La contribution non remboursable est accordée en vertu de l'Initiative canadienne de diversification économique des collectivités tributaires du chrysotile. Plus précisément, les fonds consentis comprennent les travaux préparatoires (ex. : réalisation de plans, arpentage, tests au sol, vérifications environnementales), ainsi que la construction du gazoduc principal et des embranchements nécessaires à la desserte des entreprises.

Citations

« Je suis très heureuse d'être ici pour annoncer ce projet porteur pour la communauté. En plus de favoriser de nouveaux investissements dans la région, l'amélioration des infrastructures d'aqueduc du parc industriel de la ville d'Asbestos devrait engendrer la création de plusieurs emplois et l'attraction de nouvelles entreprises. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie

« Pour assurer la croissance de l'économie canadienne, le gouvernement du Canada a fait le choix stratégique de soutenir les projets, comme la modernisation du système d'aqueduc du parc industriel de la ville d'Asbestos, qui contribuent à diversifier le tissu industriel des régions et à créer une nouvelle dynamique de développement régional. Nous continuerons de faire ce que font les pays confiants et ambitieux : investir dans notre propre avenir. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

