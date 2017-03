Amélioration du service, de l'accessibilité et de la sécurité pour les utilisateurs du transport en commun à St. John's

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 3 mars 2017) - Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador réalisent des investissements dans les infrastructures qui favoriseront la création d'emplois, la croissance de la classe moyenne et l'amélioration de la qualité de vie pour les Canadiens et leurs familles pour les années à venir.

Nick Whalen, député de St. John's Est, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Dale Kirby, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et député provincial du district de Mount Scio, au nom de l'honorable Eddie Joyce, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement, ont annoncé un financement de plus de 2,6 millions de dollars pour cinq projets aux termes du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC) visant l'amélioration du réseau de transport en commun Metrobus de St. John's.

Les utilisateurs du transport en commun profiteront bientôt de 18 nouveaux autobus accessibles qui seront dotés d'un système de surveillance vidéo qui améliorera la sécurité des conducteurs et des passagers. De plus, 29 nouveaux abribus accessibles aux fauteuils roulants seront aménagés le long de six trajets, et on mettra en place un nouveau système de gestion des opérations de transport en commun.

On financera également une étude qui favorisera l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans la seule installation de mise en service et d'entretien de la flotte, ce qui entraînera des économies qui favoriseront directement la mise en œuvre des services de transport en commun.

Ces travaux essentiels vont améliorer considérablement l'expérience des utilisateurs, tout en permettant de moderniser la flotte actuelle d'autobus et d'établir un réseau de transport en commun plus solide, plus inclusif et plus durable à St. John's.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît que nous devons établir un partenariat solide avec tous les ordres de gouvernement pour appuyer les projets d'infrastructure qui appuient la croissance et la prospérité de la classe moyenne, dès maintenant et à l'avenir. Les déplacements sécuritaires, efficaces et confortables sont essentiels à la croissance économique, et je suis ravi de constater que ce nouveau programme entraînera des avantages pour les utilisateurs du transport en commun à St. John's. »

Nick Whalen, député de St. John's Est, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador continue de collaborer avec le gouvernement fédéral et avec les administrations municipales pour aider les collectivités pour l'amélioration des infrastructures régionales. Le financement annoncé appuie la modernisation, l'efficacité opérationnelle et l'amélioration de l'accessibilité pour les utilisateurs du réseau de transport en commun municipal, et ces investissements contribueront à la durabilité et à l'efficacité des services pour les résidents. »

L'honorable Eddie Joyce, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement

« La Ville de St. John's est ravie de contribuer plus de 1,3 million de dollars pour améliorer les infrastructures et les services pour les clients de GoBus et Metrobus. Notre objectif est d'assurer qu'un transport en commun accessible et abordable soit offert de manière respectueuse à tous les résidents. Ces améliorations changeront positivement la vie de plusieurs résidents. »

Dennis O'Keefe, maire, Ville de St. John's

Faits en bref

Le gouvernement du Canada verse une contribution totale de 1 303 349 $ pour les cinq projets, ce qui représente 50 p. 100 des coûts totaux admissibles. La Ville de St. John's verse le reste du financement.

Ces projets s'ajoutent aux huit projets de transport en commun annoncés pour Terre-Neuve-et-Labrador le 7 juillet 2016, au moment de la signature de l'entente bilatérale entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars dans les infrastructures sur 12 ans, pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les transports qui appuient le commerce, et les collectivités rurales et du Nord du Canada.

Produits connexes

Renseignements financiers et liste des projets

Liens connexes

Le plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada : http://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/themes/infrastructure-fr.html

Les investissements fédéraux dans les infrastructures de Terre-Neuve-et-Labrador : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html

Fonds pour l'infrastructure de transport en commun : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/ptif-fitc-fra.php

Nouveau Plan Chantiers Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nbcp-npcc-fra.html

Twitter : @INFC_fra

Web : Infrastructure Canada