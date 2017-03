Amélioration d'un échangeur de la route 15 pour permettre aux Néo-Brunswickois des déplacements plus sécuritaires et plus efficaces

MONCTON, NOUVEAU-BRUNSWICK--(Marketwired - 1 mars 2017) - Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick font des investissements en infrastructure qui aideront à créer des emplois, à faire croître la classe moyenne et offrir un niveau de vie élevé aux Néo-Brunswickois et à leurs familles.

Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Riverview-Dieppe, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Roger Melanson, président du Conseil du Trésor, ont annoncé aujourd'hui un financement fédéral-provincial de plus de 13,7 millions de dollars pour améliorer l'échangeur de la route 15, à la hauteur du boulevard Harrisville.

Les résidents profiteront d'un passage supérieur élargi à quatre voies à l'échangeur du boulevard Harrisville, de nouveaux semi-ronds-points aux intersections des bretelles en direction Est et Ouest, et une nouvelle bretelle de sortie le long de la route 15 à la hauteur de la rue Industrial.

Ces améliorations essentielles à l'un des grands axes routiers de la province permettront d'améliorer grandement la circulation ainsi que la sécurité des automobilistes et de réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant de la congestion routière. L'échangeur amélioré offrira également un meilleur accès aux établissements d'enseignement du secteur et à l'aéroport international du Grand Moncton.

Le gouvernement du Canada allouera jusqu'à 5,7 millions de dollars au projet, ce qui représente 50 pour cent du total des coûts admissibles du projet. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournira près de 8,1 millions de dollars.

Citations

« Les infrastructures publiques relient les gens, soutiennent la création d'emplois et stimulent le développement économique. Le gouvernement du Canada travaille en partenariat étroit avec la province du Nouveau-Brunswick pour s'assurer que nous effectuons des investissements judicieux qui aident à faire croître la classe moyenne et à renforcer la sécurité publique, et favorisent un développement durable. Les améliorations à cet axe essentiel de transport contribueront à réduire la congestion routière et à promouvoir la croissance économique dans la région. »

- Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Riverview-Dieppe, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous comprenons que les citoyens veulent des infrastructures qui sont sécuritaires pour les voyageurs, qui aident à soutenir le développement économique et qui sont fiables. Nous sommes fiers de faire un investissement qui répond à tous ces critères. C'est une façon de plus de montrer que nous concentrons nos efforts sur les priorités des Néo-Brunswickois. »

- Roger Melanson, président du Conseil du Trésor, au nom de Bill Fraser, ministre des Transports et de l'Infrastructure.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 millions de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce et les collectivités rurales et nordiques.

