Améliorations apportées à des logements abordables à Red Deer

RED DEER, ALBERTA--(Marketwired - 3 mars 2017) - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta cherchent à améliorer la qualité de vie des résidents de Red Deer en investissant conjointement plus de 800 000 $ dans l'amélioration de logements abordables.

Cet investissement profitera plus particulièrement aux locataires de logements communautaires, puisque la majeure partie servira à rénover et à réparer des logements sociaux. Les fonds ont été affectés à des travaux tels que la mise à niveau de générateurs de chaleur et le remplacement de chauffe-eau et de fenêtres.

Faits en bref :

Les gouvernements fédéral et provincial proposent un financement combiné de plus de 57 millions de dollars dans l'ensemble de la province pour des projets d'entretien des immobilisations du parc de logements abordables jusqu'en 2018.



Le financement sera accordé à des ensembles de logements sociaux et à des résidences pour personnes âgées de Red Deer. Les travaux de rénovation et de réparation seront exécutés dans onze immeubles détenus ou gérés par le Central Alberta Women's Emergency Shelter, la Parkland Community Living and Supports Society, la Piper Creek Foundation et la Red Deer Housing Authority.



L'annonce a été faite à Red Deer 1, qui recevra un financement de quelque 345 000 $ pour des éléments tels que les fenêtres, les portes et le système de chauffage.

Citations :

« Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, des fournisseurs de logements sociaux pourront effectuer des rénovations et des réparations dans les logements existants. Cette aide contribuera à améliorer la qualité de vie des locataires, leur assurant ainsi un chez-soi sûr et adéquat. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« En cette période économique difficile, les Albertains méritent un gouvernement capable d'améliorer leur vie quotidienne. C'est pourquoi notre gouvernement investit dans des améliorations grandement nécessaires aux logements abordables de Red Deer. » - Lori Sigurdson, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« La Red Deer Housing Authority (RDHA) a hâte d'entreprendre les travaux d'immobilisations rendus possibles grâce à ces fonds, qui lui permettront d'accroître le rendement éconergétique de plus de 20 logements en y installant de nouvelles fenêtres et un nouveau système de chauffage. Offrir des logements sûrs à tout point de vue est une priorité pour la RDHA, et nous remercions les gouvernements fédéral et provincial de nous donner les moyens d'effectuer ces améliorations. » - Don Wielinga, président du conseil d'administration de la Red Deer Housing Authority

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le 1-800-668-2642 ou consultez le site www.schl.ca.

Le ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès aux options de logement pour les Albertains qui en ont le plus besoin. L'Alberta Jobs Plan versera 1,2 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années pour répondre aux besoins en capital associés au logement abordable. Pour parvenir à ces résultats, le ministère collabore avec les aînés, les Albertains ayant besoin d'aide au logement, leur famille et leurs fournisseurs de soins, ainsi qu'avec les collectivités et d'autres partenaires gouvernementaux. Pour une description plus détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le www.seniors-housing.gov.ab.ca (en anglais seulement).

