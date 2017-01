Aménagement d'une nouvelle voie sur le pont Alex Fraser afin de réduire la congestion routière

DELTA, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 19 jan. 2017) - Investir dans les réseaux de transport urbain aide à jeter des bases solides en vue de bâtir des villes plus inclusives, prospères et durables. Ces investissements permettent aussi de réduire la congestion routière et d'aider les Canadiens et leurs familles à se rendre à destination efficacement et en toute sécurité.

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Todd Stone, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement conjoint d'un peu plus de 70 millions de dollars pour l'aménagement d'une voie additionnelle sur le pont Alex Fraser.

On aménagera une 7e voie sur le pont en réduisant légèrement la largeur des six voies existantes et en enlevant les accotements. Une barrière mobile sera installée sur le pont pour pouvoir établir quatre voies de circulation en direction nord durant l'heure de pointe du matin. On pourra ensuite déplacer la barrière pour créer quatre voies de circulation en direction sud durant l'heure de pointe de l'après-midi, et la barrière resterait dans cette position le reste de la journée.

Le projet consiste également à ajouter 13 panneaux électroniques à des endroits décisifs clés dans tous le Lower Mainland. Ces panneaux donneront aux usagers de la route de l'information en temps réel sur le temps à prévoir pour traverser les quatre passages au-dessus du fleuve Fraser, y compris le pont Alex Fraser, pour permettre aux automobilistes de prendre des décisions rapides sur la route à choisir.

Une fois la voie additionnelle aménagée, au printemps 2018, les navetteurs et les autres usagers de la route pourront s'attendre à économiser de 12 à 16 minutes durant l'heure de pointe d'après-midi et environ 6 minutes durant l'heure de pointe du matin. Plus de 130 emplois devraient être créés pendant la durée de vie du projet.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît que les infrastructures de transport modernes et efficaces sont essentielles pour faire croître la classe moyenne, permettre aux Canadiens de se rendre à destination et aider les entreprises à mettre leurs produits sur le marché. Nous sommes fiers de former un partenariat avec le gouvernement de la Colombie-Britannique dans le cadre de ce projet afin d'atténuer la congestion routière sur le pont Alex Fraser. Cet investissement crucial permettra aux gens de passer moins de temps sur les routes et plus de temps en famille. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet aidera à réduire la congestion sur le pont Alex Fraser, ce qui est important pour les navetteurs, les entreprises locales et notre industrie du camionnage. Des projets comme celui-ci créent des emplois bien rémunérés qui soutiennent les familles et, grâce à ces investissements stratégiques dans nos infrastructures de transport, nous bâtissons ensemble un avenir meilleur pour la C.-B. »

L'honorable Todd Stone, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Le gouvernement du Canada alloue une contribution maximale de 33 965 000 $ dans le cadre du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit le financement restant, soit 36 130 000 $, dans le cadre de l'engagement qu'il a pris dans B.C. on the Move d'améliorer la capacité et la sécurité sur les routes provinciales partout dans le Lower Mainland.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars en financement d'infrastructure sur 12 ans pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordique du Canada.

