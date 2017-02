AMI annonce son programme de bourses d'études 2017

MONTREAL, QC--(Marketwired - 10 février 2017) - Accessibilité Média Inc. (AMI) a annoncé aujourd'hui que le lancement de son programme de bourses d'études AMI 2017 en mémoire de Robert Pearson aurait lieu le lundi 6 février.

Le programme de bourses d'études AMI en mémoire de Robert Pearson, qui en est à sa sixième année, offre une aide financière précieuse aux étudiants ayant une incapacité. Ce programme a été renommé en 2016 en mémoire de Robert Pearson, ancien chef Accessibilité d'AMI, décédé subitement en décembre 2015.

En 2017, AMI s'associera de nouveau avec NEADS (National Educational Association of Disabled Students) pour gérer son programme et atteindre les étudiants ayant une incapacité dans tout le pays. Deux bourses de 5 000 $ seront décernées à deux étudiants méritants ayant une incapacité permanente : un dans la communauté anglophone et un dans la communauté francophone.

Le programme de bourses d'études AMI en mémoire de Robert Pearson débute le 6 février et se termine le 30 avril 2017. Le règlement complet est disponible à www.amitele.ca/bourses-ami-tele et à www.AMI.ca/scholarship.

Pour de plus amples informations sur AMI et sur ses programmes et initiatives, visitez le site www.AMItele.ca ou www.AMI.ca.

À propos d'AMI

Accessibilité Média Inc. (AMI) est un organisme multimédia sans but lucratif au service de plus de cinq millions de Canadiens qui sont aveugles, malvoyants, sourds, malentendants, à mobilité réduite ou incapables de lire les textes imprimés. AMI, qui exploite trois services de diffusion, AMI-tv et AMI audio en anglais et AMI-télé en français, s'est donné pour mission d'être le média accessible par excellence pour tous les Canadiens. Pour en savoir plus, visitez AMItele.ca ou AMI.ca.

À propos de NEADS

Depuis sa fondation en 1986, l'Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire (NEADS) a pour mandat de promouvoir le plein accès à l'éducation et à l'emploi pour les étudiants et diplômés handicapés du niveau postsecondaire partout au Canada. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.neads.ca