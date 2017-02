Anne-Marie Losique et Larry Flynt s'associent et lancent Hustler Tv Canada

BEVERLY HILLS, CA--(Marketwired - 27 février 2017) - À partir du 21 mars, Hustler TV Canada fera partie du paysage télévisuel canadien avec une chaîne linéaire et sur demande, offerte jour et nuit par abonnements mensuels chez les différents télédistributeurs du pays.

Vanessa Média lancera la nouvelle chaîne pour adultes qui présentera la programmation prestigieuse de Hustler, fondée par Larry Flynt il y a plus de 40 ans.

De ses premiers clubs dans l'Ohio dans les années 60, à la publication de son premier magazine en 1974 (qui s'adresse à la masse populaire plutôt qu'à l'élite), celui qui révéla des photos nues de Jacqueline Kennedy Onassis a bâti un empire emblématique qui résonne dans le monde entier, et a passé toute une vie à défendre la liberté d'expression.

" Je suis très excitée à l'idée de lancer Hustler TV et particulièrement contente de cette fructueuse association. On parle déjà d'une chaîne additionnelle… ", confie Anne-Marie Losique, PDG de Vanessa Média.

" La marque Hustler est extrêmement populaire au Canada, et nous avons hâte de lancer cette chaîne incomparable qui présentera le meilleur de notre programmation. " commente pour sa part Larry Flynt.

LFP Broadcasting comprend la marque culte Hustler, chef de file mondial dans la distribution de productions pour adultes. LFP jouit d'un réseau de distribution tentaculaire en Amérique du Nord et du Sud, grâce à 13 chaînes distinctes et des milliers d'heures de contenu VSD. LFP compte par ailleurs cinq chaînes additionnelles, ainsi qu'une offre VSD et mobile qui couvre tous les territoires, soit l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Sa marque phare, Hustler, est la plus populaire dans le monde entier.

Vanessa Média, entreprise canadienne multiplateforme fondée en 2010 dont les activités sont centrées sur la télévision, se spécialise dans la distribution de signaux linéaires, sur demande et multiplexés au Canada, ainsi que sur les plateformes VSD, SVSD, PVV et à la carte sur le marché international.