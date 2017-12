Annie-Soleil Proteau choisit Sutton

La populaire animatrice télé et radio s'associe à la prochaine campagne publicitaire de cette importante bannière immobilière au Québec

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 déc. 2017) -

Note aux rédacteurs : Une photo est associée à ce communiqué de presse.

Pour sa prochaine campagne d'affichage publicitaire, Sutton (Québec), Services Immobiliers inc. est fière de s'associer à Annie-Soleil Proteau, animatrice télé et radio bien connue. La campagne intitulée « Moi, j'ai choisi Sutton » se déploiera sur une période de plusieurs semaines dans les régions métropolitaines de Montréal et de Québec et ce, dès la fin de l'année 2017.

C'est à la suite d'une expérience personnelle des plus positives avec le réseau immobilier Sutton qu'Annie-Soleil Proteau a accepté de s'associer à une marque fondée sur des valeurs importantes. « J'ai grandi en bonne partie chez mes grands-parents. Leur maison a été mon refuge, mon port d'attache. Il y a quelques mois, ma grand-mère a dû quitter cette maison qu'elle aimait tant. Déménager en résidence, avec une santé qui devenait fragile, lui faisait peur. Je lui ai donc offert d'acheter sa maison, ce qui lui permettrait de revenir chez elle si elle le voulait. Ce n'était pas une transaction. Ce n'était pas une question de brique, de béton ou d'argent. C'étaient de grandes émotions. J'avais besoin de quelqu'un en qui j'avais confiance pour nous faciliter la vie dans cet émouvant tourbillon. J'ai choisi un courtier qui était non seulement un expert de l'immobilier, mais qui en plus, nous comprenait dans ce qu'on vivait. Je remercie mon courtier pour son immense compétence, ses conseils et son écoute. J'ai choisi Sutton, et je les choisirai encore à l'avenir », explique l'animatrice.

« J'ai été touchée par l'histoire d'Annie-Soleil et je sais qu'au sein de notre réseau, elle a pu trouver l'écoute, l'empathie, les conseils et l'expertise nécessaires. La vente ou l'achat d'une demeure est, pour la vaste majorité des gens, la plus importante transaction qu'on aura l'occasion de réaliser au cours d'une vie. Être accompagné par un expert en qui on peut avoir pleinement confiance, et qui partage nos valeurs de surcroît, c'est un avantage important et cela fait sans contredit une énorme différence. Notre équipe est très fière de pouvoir collaborer avec Annie-Soleil et nous sommes comblés de savoir que son expérience avec l'un de nos courtiers fut si satisfaisante qu'elle a accepté de s'associer à notre marque », conclut Julie Gaucher, vice-présidente et chef des opérations de Sutton (Québec).

• Annonceur : Sutton (Québec), Services Immobiliers inc. - Julie Gaucher

• Agence : OUTFRONT Média - Meyer Serfaty

• Création : OUTFRONT Média - Jean-Charles Daumas

• Service-conseil : Le Cabinet de relations publiques NATIONAL - Sabrina Duguay

• Médias : Le Cabinet de relations publiques NATIONAL - Raphaël Melançon, Sabrina Duguay

À propos de Sutton (Québec)

Ayant vu le jour il y a plus de 23 ans, Sutton (Québec), Services Immobiliers inc. se classe aujourd'hui parmi les leaders de l'industrie immobilière à travers tout le Québec. Répartis dans 65 bureaux au Québec ainsi qu'à Ottawa, 1 450 courtiers possèdent une connaissance approfondie du marché immobilier et s'assurent chaque jour du bon dénouement des transactions immobilières de leur clientèle. Première bannière immobilière à être à la fois franchiseur et franchisé, Sutton (Québec) a su jeter les bases de nombreuses innovations dans l'industrie depuis 1995. Visitez le www.suttonquebec.com pour plus de détails.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://www.marketwire.com/library/20171218-1106044_800.jpg