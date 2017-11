Aperçu de la conférence de Neptune à l'intention de ses investisseurs, qui se tient aujourd'hui à New York

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 nov. 2017) - Neptune Technologies & Bioressources inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ:NEPT)(TSX:NEPT) dévoilera à ses investisseurs, lors d'une conférence à New York, sa stratégie Le plan d'affaires vers le cannabis. Les présentations de la haute direction commenceront à 8h00 (HNE). Les investisseurs auront accès à la conférence au moyen d'une webdiffusion, ainsi qu'à une présentation via le site Web de la Société (voir les renseignements ci-dessous).

« Nous franchissons aujourd'hui une étape importante en présentant en détail à nos investisseurs notre stratégie Le plan d'affaires vers le cannabis. Notre travail sur ce nouveau marché en croissance, potentiellement immense - un marché estimé à 7,8 milliards de dollars canadiens1 en 2021, uniquement au Canada -, a commencé il y a plus de 18 mois. Depuis, nous avons minutieusement analysé les possibilités de ce marché et les occasions qu'il recèle pour Neptune », explique Jim Hamilton, président et chef de la direction de Neptune.

« Récemment, nous avons annoncé des dépenses en immobilisations de 5 millions de dollars pour que notre usine de Sherbrooke, qui possède la certification BPF (GMP), puisse procéder en toute conformité à l'extraction de l'huile de cannabis. Étant donné la période de préparation nécessaire et le cadre réglementaire applicable, nous prévoyons débuter la production d'huile de cannabis d'ici le troisième trimestre de 2018. »

« En août 2017, la vente de nos activités d'huile de krill en vrac et de notre propriété intellectuelle s'y rattachant, a grandement amélioré notre bilan. Cette décision stratégique de transformation a sans aucun doute accéléré notre transition du marché de l'huile de krill, petit et mature, vers un marché beaucoup plus grand et prometteur. »

« Nous sommes convaincus que notre établissement certifié BPF (GMP) et nos compétences en matière de science, de réglementation, de formulation, de commercialisation et d'extraction d'huile représentent des avantages concurrentiels clés, et l'assise de notre réussite à venir. Notre vision, ambitieuse avouons-le, est de devenir le centre d'excellence mondial en ce qui concerne les extraits de cannabinoïdes sous diverses formes », conclut M. Hamilton.

La Société a présenté une demande écrite à Santé Canada pour la production d'huile de cannabis conformément au Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (RACFM). Santé Canada a confirmé que l'évaluation de la demande en est actuellement à l'étape « Examen approfondi et début du processus d'autorisation de sécurité » (étape 2 de 6).

