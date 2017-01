Apicore, un investissement fructueux pour Knight

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 jan. 2017) - Thérapeutique Knight inc. (TSX:GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée et chef de file au Canada, a annoncé aujourd'hui s'être départie avec succès de son investissement dans Apicore Inc. (« Apicore »), un manufacturier prometteur d'ingrédient pharmaceutique actif (IPA), après que Apicore ait remboursé par anticipation le solde du prêt garanti de Knight de 6,5 millions de dollars américains émis en juillet 2014. En outre, Knight a annoncé la réception des produits de 1,6 million de dollars américains de Medicure Inc. en contrepartie de l'obtention de bons de souscription par Knight pour l'acquisition d'un droit de bénéficiaire à environ 8 % d'Apicore, octroyé lors du prêt.

Pour résumer, Knight a reçu le remboursement intégral du capital de 6,5 millions de dollars américains, plus 4,0 millions de dollars américains en intérêts et frais et en bons de souscription depuis juillet 2014, produisant un taux de rendement interne avant impôts de 24,8 %.

« Nous sommes fiers d'appuyer la croissance et le développement d'Apicore à titre de société prééminente des sciences de la vie, tout en obtenant un rendement équitable au cours du processus, a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight. Les remboursements anticipés du prêt par CRH Medical Corp. et à présent par Apicore, démontrent clairement que nos partenariats de prêts garantis, bien élaborés, peuvent donner de très bons résultats pour toutes les parties concernées. »

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

À propos de Apicore

Apicore est une firme éminente en processus de recherche et développement et fournisseur de services de fabrication de principes actifs pour l'industrie pharmaceutique mondiale. Apicore offre une gamme élargie de services, de la fabrication de principes actifs pour l'industrie générique à la synthèse sur mesure pour les premières phases de recherche pharmaceutique et aux produits de marque. Apicore dispose de deux unités de fabrication accréditées par la Food and Drug Administration américaine. Aux États-Unis, l'installation de Somerset, New Jersey, a une capacité de production de volumes allant de quelques grammes à 200 kg, et en Inde, l'unité Vadodara, Gujurat, peut produire de quelques kilos à 60 tonnes métriques annuellement. Les deux installations bénéficient d'équipements de recherche et d'analyse ultramodernes. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site d'Apicore en ligne à l'adresse www.apicore.com.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2015. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.