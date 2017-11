Appel de candidatures : Edition 2018 du Prix PDG de l'année Investissement Québec

Soyez le prochain ou la prochaine à gagner cet honneur!

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 14 nov. 2017) - Le prestigieux Prix PDG de l'année - Investissement Québec 2018 amorce sa 15e édition avec l'appel de candidatures qui permettra de découvrir les présidentes et présidents d'entreprises en technologies qui se sont le plus démarqués par leur leadership.

Ce prix, présenté par l'Association québécoise des technologies (AQT), est la plus importante reconnaissance visant les leaders d'entreprises en technologies, puisque son processus de sélection inclut la participation d'un jury indépendant formé par des représentants de l'industrie et le vote des PDG présents à la soirée de gala. Il se base sur le caractère innovateur des initiatives et des réalisations des PDG et les retombées de l'administration sur l'organisation ainsi que sur sa contribution au rayonnement de l'industrie des technologies. Remporter ce prix constitue pour les PDG un véritable levier pour le succès, bonifiant le potentiel de leur entreprise.

L'AQT invite donc tous les PDG de PME en technologies à soumettre leur candidature avant le 8 janvier 2018 à minuit afin de faire reconnaître leurs réalisations ayant eu un impact significatif pour leur organisation.

Processus de sélection des finalistes et du gagnant

Les candidatures seront évaluées par un jury indépendant selon les critères de sélection établis. Les trois finalistes seront invités à présenter leur candidature dans le cadre de « Vision PDG », forum exclusif aux PDG d'entreprises des TIC qui se tiendra du 20 au 22 février 2018 à Mont-Tremblant. Le ou la lauréat(e) sera couronné(e) par la voix du jury (30 %) et le vote des président(e)s participant(e)s à Vision PDG (70 %) lors de la soirée gala le 21 février. L'intégrité du processus d'élection est assurée par une firme indépendante, SOM recherches et sondages.

Visibilité

Le ou la PDG de l'année 2018 et les finalistes bénéficieront d'un rayonnement parmi les gestionnaires de l'industrie, en plus de développer leur notoriété. « Concourir au Prix PDG de l'année Investissement Québec, c'est participer à une véritable expérience, permettant d'activer des leviers de succès et valoriser le potentiel de l'entreprise » de déclarer Nicole Martel, PDG de l'AQT. En effet, le ou la lauréat(e) se verra attribuer une large couverture médiatique, augmentant ainsi leur crédibilité auprès des acteurs de la sphère entrepreneuriale et financière, tout en contribuant à attirer et à fidéliser les talents au sein de leur entreprise. De plus, les trois finalistes seront invités à titre de conférencier lors de différents « 5@7 Parcours d'entrepreneur de l'AQT ». Notons aussi que des vidéos promotionnelles seront tournées pour les trois PDG.

Pour plus d'information ou pour soumettre une candidature, visitez le site Web www.ceovisionpdg.org

À propos de l'AQT

Depuis 1990, l'AQT soutient la croissance et la performance des entreprises technos québécoises en favorisant le développement des compétences et le maillage entre les leaders du secteur. Organisme à but non lucratif autofinancé, supporté par un réseau multigénérationnel de plus de 1600 gestionnaires, l'Association québécoise des technologies figure parmi les plus grands réseaux d'affaires en technologies de l'Amérique du Nord. Pour en savoir plus : www.aqt.ca

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements à l'étranger.