- Le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) à grande capacité de l'entreprise jouera un rôle central dans l'ambitieux programme de modernisation des 11 000 km du réseau ferroviaire suédois.

Approbation du système de contrôle ferroviaire de Bombardier pour le projet de modernisation du réseau ferroviaire en Suède

Le système de contrôle ferroviaire de grandes lignes BOMBARDIER INTERFLO 450 a reçu la certification d'exploitation en Suède. L'homologation de type, accordée par la régie des Transports de Suède, Trafikverket, et l'agence des Transports de Suède, Transportstyrelsen, donne le feu vert pour que Bombardier fournisse son système de contrôle ferroviaire à grande capacité dans le cadre des travaux de modernisation de l'ensemble du réseau ferroviaire principal suédois comprenant 11 000 km.

Thore Sekkenes, directeur général de Bombardier Transport Suède, a déclaré : « Compte tenu de nos racines suédoises, nous sommes d'autant plus fiers de continuer à fournir les technologies ferroviaires numériques les plus avancées pour répondre à la demande croissante de transport de voyageurs et de marchandises en Suède. Après cette certification des agences de réglementation, notre système INTERFLO 450 peut désormais contribuer au système ERTMS Niveau 2 pour améliorer la vitesse, la fiabilité et la capacité tout en assurant une meilleure intégration du réseau suédois aux autres réseaux d'Europe. »

Bombardier Transport est ainsi le premier fournisseur de systèmes ERTMS Niveau 2 certifié pour le réseau suédois. Cette approbation valide que la solution en bordure de voie INTERFLO 450 respecte les règlementations techniques et de sécurité nationales et européennes. Cette annonce résulte de la mise en exploitation réussie sur les lignes pilotes Ådalen et Bothnia depuis 2012 qui ont enregistré une disponibilité de 99,9 %, soit une performance quatre fois supérieure à celle du système de signalisation existant.

Premier fournisseur de systèmes ERTMS en Suède, Bombardier est aussi le chef de file du marché de système de contrôle automatique de trains. A ce jour plus de 130 véhicules sont équipés du système embarqué BOMBARDIER EBI Cab. À la fois compatible avec le système ERTMS et le système de signalisation existant, ce système permet aux trains de circuler sans interruption au fur et à mesure que le réseau suédois est modernisé.

A l'origine créée pour permettre le transport ferroviaire transfrontalier en Europe, la norme de signalisation numérique ERTMS Niveau 2 est actuellement déployée à l'échelle mondiale et assure une protection automatique des trains par radio, à la fois continue et efficace. Le système en bordure de voie optimise la circulation des trains et l'interopérabilité, ce qui convient parfaitement à une exploitation à plus grande vitesse, tout en permettant la réduction des coûts de maintenance. Véritable pionnier, Bombardier a été le premier fournisseur au monde à mettre en service commercial un système ERTMS de Niveau 2. Ses solutions sont aujourd'hui installées dans 26 pays.

Bombardier fournit des solutions pour le réseau national de chemins de fer suédois depuis plus de 100 ans. L'entreprise y a installé son siège régional, un pôle d'ingénierie et de projets dédié aux systèmes de contrôle ferroviaires, une unité de production de systèmes de propulsion et un réseau de centres de services. Bombardier est un des principaux fournisseurs de solutions de signalisation pour les lignes de trains régionaux et de banlieue en Suède et a récemment équipé la nouvelle ligne « City » de Stockholm.

