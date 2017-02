Approbation officielle du plan de la zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique (ZGICNP) par tous les partenaires de la planification

Mise en oeuvre du plan de la ZGICNP pour une zone océanique saine, sécurisée et prospère

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 15 fév. 2017) - Le plan de la zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique (ZGICNP) permettra de planifier efficacement l'utilisation des ressources marines et de gérer les océans de façon stratégique, ce qui favorisera la santé et la protection des écosystèmes marins dans la biorégion du plateau nord du Pacifique.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Jordan Sturdy, député de West Vancouver-Sea to Sky, au nom de l'honorable Steve Thomson, ministre des Forêts, des Terres et de l'Exploitation des ressources naturelles de la Colombie-Britannique, la chef Marilyn Slett, présidente des Premières Nations de la côte, et Bruce Watkinson, directeur des pêches de la Première Nation Gitxaala, au nom de Robert Grodecki, directeur exécutif de la North Coast Skeena First Nations Stewardship Society, ont annoncé qu'ils approuvaient le plan de la ZGICNP.

Le plan de la ZGICNP fournit un cadre global de gestion écosystémique qui définit le contexte et l'orientation de la gestion de l'océan le long de la côte nord du Pacifique. Il a été élaboré par le comité directeur de la ZGICNP, composé de représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et des Premières Nations.

L'élaboration du plan a évolué grâce à une vaste consultation avec les représentants de l'industrie maritime et de la pêche, les groupes et les collectivités autochtones. L'approbation officielle témoigne de l'engagement à améliorer la coordination et la collaboration en ce qui concerne la planification et la gestion des activités et des ressources en milieu marin.

« En avalisant ce plan de la zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique (ZGICNP), notre gouvernement démontre notre engagement continu à travailler avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et les intervenants, pour assurer une meilleure gestion commune de nos ressources océaniques. Nous avons hâte de mettre en œuvre ce plan et nous nous réjouissons de sa contribution à la création d'une zone océanique saine, sécurisée et prospère. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Située à côté de la forêt pluviale de Great Bear, la zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique est une initiative économique et écologique importante pour les habitants de la Colombie-Britannique. La ZGICNP fournit non seulement un cadre de gestion écosystémique pour guider durablement les activités maritimes et l'utilisation des ressources marines dans la zone d'application du plan, mais elle constitue également un exemple de collaboration fructueuse entre les Premières Nations, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Je me réjouis à l'idée de poursuivre notre collaboration dans le cadre de la mise en œuvre du plan de la ZGICNP. »

- Steve Thomson, ministre des Forêts, des Terres et de l'Exploitation des ressources naturelles de la Colombie-Britannique

« La ZGICNP appuie l'engagement du Canada envers une relation de nation à nation. L'entente réaffirme notre engagement à collaborer sur des priorités mutuelles telles que la planification des aires marines protégées, l'intervention d'urgence et la création d'occasions pour les collectivités côtières de développer une économie et un environnement côtiers sains. Nous sommes heureux de nous appuyer sur les travaux déjà effectués dans le cadre du partenariat de planification marine. »

- Chef Marilyn Slett, présidente des Premières Nations de la côte

« En s'appuyant sur l'approbation du plan de la ZGICNP, nos Premières Nations membres s'attendent à maintenir une collaboration directe et étroite avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux sur des initiatives comme la planification des aires marines protégées et le Plan de protection des océans. Les activités maritimes, notamment les activités de transport maritime et les activités portuaires, ont augmenté de façon importante sur le territoire Tsimshian de la côte nord. Nos Nations ont un lien unique et inaliénable avec le milieu marin de la région et, par conséquent, souhaitent utiliser la relation de nation à nation de cette entente pour que ce lien perdure pour les générations à venir. »

- Robert Grodecki, directeur exécutif de la North Coast Skeena First Nations Stewardship Society

Le plan de la ZGICNP fournit un cadre de gestion écosystémique qui orientera les processus de planification pour la côte nord du Pacifique. Ce cadre servira de fondement à la gestion des activités maritimes et des ressources marines dans la zone de planification.





Le plan de la ZGICNP appuie les activités qui seront entreprises dans le cadre du Plan de protection des océans (PPO), un investissement de 1,5 milliard de dollars récemment annoncé, qui permettra d'assurer que nos milieux marins soient en bonne santé et préservés.





Les partenaires de la gouvernance de la ZGICNP sont les suivants : Pêches et Océans Canada, Ressources naturelles Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Parcs Canada, Transports Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique, les Premières Nations de la côte - la Great Bear Initiative, la North Coast Skeena First Nations Stewardship Society et l'administration portuaire de Prince Rupert. Les partenaires de la ZGICNP sont collectivement responsables de la mise en œuvre des stratégies pour la zone de planification.





Le développement d'un réseau d'aires marines protégées (une des cinq priorités définies dans le plan) appuiera l'engagement général du gouvernement du Canada, qui consiste à parvenir à protéger 5 % des zones marines et côtières du Canada d'ici 2017 et 10 % d'entre elles d'ici 2020.





La publication du plan de la ZGICNP confirme l'engagement du gouvernement du Canada à collaborer avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et les intervenants afin d'assurer une meilleure gestion commune de cette zone marine importante sur la côte pacifique du Canada.

