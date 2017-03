Appui du gouvernement du Canada à cinq organisations innovantes de Montréal

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mars 2017) - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, procédera à l'annonce de contributions financières à Terragon Environmental Technologies, Hypertechnologie Ciara, Polystyvert, GHGSat et au Centre des technologies de l'eau.

Des représentants des entreprises seront sur place pour parler de leurs projets.

Date : Le jeudi 2 mars 2017 Heure : 13 h 30 - Visite des installations 13 h 40 - Conférence de presse Lieu : Terragon Environmental Technologies inc. 651, rue Bridge Montréal (Québec) H3K 2C8

