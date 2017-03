Appuyer la diversité des voix à Kitchener

Le gouvernement du Canada octroie une aide financière à THEMUSEUM

KITCHENER, ONTARIO--(Marketwired - 4 mars 2017) - Ministère du Patrimoine canadien

M. Raj Saini, député de Kitchener-Centre, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 20 460 dollars à THEMUSEUM of Ideas Transcending Objects (THEMUSEUM) pour la présentation de l'exposition A Cause for Celebration? First Things First, qui met en vedette les œuvres de quatre artistes contemporains. L'exposition examine des enjeux passés et présents, la guérison et la justice ainsi que l'espoir et la vision de l'avenir. M. Saini a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable du Multiculturalisme.

Le gouvernement du Canada accorde cette somme par l'entremise d'Inter-Action : programme de financement du multiculturalisme.

Citations

« La diversité est la pierre angulaire de notre contrat social et l'une des valeurs que les Canadiens chérissent le plus. Cette année, alors que nous célébrons Canada 150, les projets qui mettent en valeur notre patrimoine multiculturel et la réconciliation avec les peuples autochtones jouent un rôle de premier plan. Notre gouvernement est fier de pouvoir compter sur des programmes comme Inter-Action pour aider les communautés de partout au pays à promouvoir la multitude des cultures que l'on retrouve au Canada. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable du Multiculturalisme

« L'exposition A Cause for Celebration? First Things First aborde les enjeux d'hier et d'aujourd'hui et offre une expérience commune prometteuse d'un avenir meilleur pour le Canada, qui trace une nouvelle voie fondée sur le respect et le dialogue de nation à nation. »

- M. Raj Saini, député de Kitchener-Centre

« Par ses expositions, THEMUSEUM s'est acquis la réputation d'encourager un dialogue, et Cause for Celebration? First things First continue cette tradition de manière positive. Je suis ravi que le gouvernement du Canada et Patrimoine canadien appuient cette exposition importante. »

- M. David Marskell, directeur général, THEMUSEUM

Les faits en bref

THEMUSEUM est un musée sans but lucratif de Kitchener. Sa mission est d'offrir du nouveau contenu culturel au public grâce à des expositions et activités qui mettent l'accent sur l'apprentissage par l'expérience, les intersections inattendues et la diversité des voix.

L'exposition A Cause for Celebration? First Things First, dont le vernissage a lieu aujourd'hui, est organisée par Virginia Eichhorn et Andrea Jackman. Elle présente les œuvres de Mohan, Nyle Johnston, Anong Beam et Ann Beam.

Cet appui est accordé par l'entremise du volet Événements du programme Inter-Action, qui offre du financement pour soutenir et promouvoir des activités communautaires favorisant la compréhension interculturelle et interconfessionnelle, la mémoire et la fierté citoyennes, de même que le respect des valeurs démocratiques fondamentales.

Liens connexes

Inter-Action : programme de financement du multiculturalisme

THEMUSEUM

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et Flickr.