Armtec annonce un investissement de plusieurs millions de dollars en équipement de fabrication de tuyaux PEHD de grand diamètre

CONCORD, ONTARIO--(Marketwired - 2 mars 2017) - Armtec est fière d'annoncer un investissement de plusieurs millions de dollars en équipement de fabrication de tuyaux d'égout pluvial en polyéthylène haute densité (PEHD) de grand diamètre pour les marchés des infrastructures publiques et privées au Canada. Cet équipement permettra de produire des tuyaux flexibles munis de raccords à emboîtement avec joint en caoutchouc, qui seront certifiés conformément aux normes CSA pertinentes. L'investissement ira à de l'équipement de production à la fine pointe de la technologie, du matériel d'essai et de l'équipement de laboratoire. Le tuyau sera commercialisé sous la marque de commerce BOSS 3000MC.

« En ajoutant le tuyau PEHD de grand diamètre à sa gamme, Armtec pourra offrir de meilleures solutions de rechange en matière de tuyau d'égout pluvial, fournissant ainsi à ses clients la meilleure valeur pour leur argent, comparativement aux tuyaux d'égout pluvial municipaux traditionnels », a déclaré Dawn Nigro, présidente de l'unité d'affaires Solutions de drainage d'Armtec.

« Armtec est un chef de file sur le marché des solutions de drainage au Canada depuis plus de 100 ans », a souligné Mark Anderson, président et chef de la direction d'Armtec LP. « Grâce à cet investissement, conjugué aux 8 millions de dollars récemment investis dans de l'équipement de fabrication de tuyaux en plastique PEHD pour les marchés agricoles de l'Ontario et du Québec, et à nos intentions de réaliser plusieurs projets de croissance et d'amélioration, nous sommes fin prêts à renforcer cette position au cours des nombreuses années à venir. »

À propos d'Armtec

Armtec LP, filiale de Brookfield Asset Management, fabrique et distribue une gamme complète de produits d'infrastructure et de solutions d'ingénierie de la construction conçus pour des clients de divers secteurs qui sont établis dans toutes les régions du Canada, et qui occupent certains marchés à l'échelle mondiale. Ces marchés visent notamment les infrastructures publiques régionales et nationales du Canada et les entreprises spécialisées dans le drainage agricole, la construction commerciale et résidentielle, et les ressources naturelles. Armtec exerce ses activités par l'entremise d'un réseau de bureaux et d'installations de production partout au pays. Armtec possède deux unités d'affaires. Solutions de drainage fabrique et commercialise des tuyaux ondulés en polyéthylène haute densité, des tuyaux de tôle d'acier ondulée et d'autres produits de drainage connexes, comme de petites structures de pont. Solutions en béton préfabriqué fabrique et commercialise des structures très sophistiquées en béton préfabriqué, utilisées notamment dans les stationnements couverts, les ponts, les installations sportives et les enveloppes de bâtiment, ainsi que des produits en béton préfabriqué standard comme des marches, des pavés et des enceintes pour services publics.