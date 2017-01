Askida obtient la certification ISO 9001:2015

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 24 jan. 2017) - Chef de file en développement et en assurance qualité logicielle, Askida est fière d'annoncer avoir obtenu la certification ISO 9001 dans sa dernière version, 2015. Située à Montréal, l'entreprise Askida a fait l'objet d'un audit externe conduit par un organisme indépendant spécialisé en qualité qui a pu valider la conformité des processus de la compagnie selon les standards ISO 9001:2015. Askida devient ainsi une des premières entreprises dans son secteur à obtenir cette accréditation.

Durant la dernière année, Askida a effectué de nombreux changements importants, dont le renouvellement de son image de marque et l'embauche de plusieurs experts, afin de mieux positionner l'entreprise en tant que leader en matière de qualité. L'obtention de la certification ISO 9001 : 2015 dans les domaines de gestion de projet et réalisation de développement, intégration, modernisation et assurance-qualité de systèmes représentait donc une autre étape importante à franchir pour la compagnie.

« ISO 9001:2015 est une norme internationale de qualité au service de la performance et de la satisfaction clients, a déclaré Steeve Duchesne, cofondateur et président d'Askida. L'obtention de cette certification traduit l'engagement d'Askida envers la qualité ainsi qu'un mode de gestion moderne et efficace construit sur l'amélioration et l'innovation. » « ISO nous permet d'être rigoureux dans l'amélioration de nos processus et de continuer de développer les meilleurs logiciels personnalisés et d'assurer une qualité logicielle sans faille pour nos clients, » ajoute Yvan Bolduc, Vice-Président des Opérations.

La norme ISO 9001 a été publiée pour la première fois par l'Organisation internationale de normalisation en 1987 et est régulièrement révisée depuis. La norme définit des exigences pour la mise en place d'un système de gestion de la qualité pour les organismes souhaitant améliorer la satisfaction de leur client et fournir des produits et services conformes. La version 2015 assure une gestion du risque rigoureuse à tous les niveaux des processus de l'entreprise.

À propos d'Askida

Askida est un centre d'expertise en développement de logiciels et en qualité logicielle qui vise à optimiser les avantages concurrentiels de ses clients tout en réduisant les coûts et les risques. Askida développe à leur intention des solutions logicielles personnalisées et éprouvées ou assure la qualité des logiciels existants au moyen de son logiciel Askida. Répartis dans l'ensemble du Québec et ailleurs en Amérique du Nord, les clients d'Askida sont des organisations innovantes, caractérisées par un processus d'affaires unique et des exigences strictes en matière de qualité logicielle. www.askida.com