AtmanCo annonce des revenus en hausse de 2,4m$ (867%) pour atteindre 2,7m$ pour son troisième trimestre 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 nov. 2017) - AtmanCo Inc. (« AtmanCo » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ATW) annonce aujourd'hui ses résultats pour son trimestre terminé le 30 septembre 2017.

Faits saillants du troisième trimestre :

Revenus de 2,7m$ en hausse de 2,4m$ (867%) sur l'an dernier.

Carnet de commande de 10,5m$, en hausse de 9,7m$ sur l'an dernier.

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de -1k$, en hausse de 129k$ sur l'an dernier.

Acquisition clôturée de VuduMobile ('VuduMobile') le 1 er octobre 2017.

octobre 2017. Signatures de lettres d'intentions pour les acquisitions de PlusMobile LLC ('PlusMobile') et Services Appwapp Inc. ('Appwapp').

« Au cours du troisième trimestre 2017, nous avons complété l'intégration et l'harmonisation des activités de VoxTel dans AtmanCo et poursuivi le développement d'opportunités d'affaires prometteuses dont certaines ont été annoncées au cours des derniers mois. Par ailleurs, compte tenu de ces efforts, certaines opportunités ont dû être décalées dans le temps. Nous sommes cependant persuadés qu'elles viendront accroitre les revenus et le carnet de commande au cours des prochains trimestres. De plus, toujours dans la poursuite de nos objectifs de croissance dans des secteurs d'activités en forte croissance tels que la messagerie, les solutions de communications interactives et de monétisation, nous sommes ravis d'avoir clôturé l'acquisition de VuduMobile et nous être entendus pour faire les acquisitions de PlusMobile et d'Appwapp. Cela nous permettra également de diversifier nos opérations et continuer d'alimenter notre base de données et ce, avec l'objectif de devenir un leader mondial dans la monétisation de produits de communications », a déclaré Michel Guay, Président et chef de la direction d'AtmanCo.

PROFIL D'ATMANCO

AtmanCo (TSX CROISSANCE:ATW) est un leader des technologies de l'information, propriétaire de plusieurs plateformes web reconnues tels VoxTel, Québec Rencontres, VuduMobile, Atman et Bloomed. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Québec Rencontres, une application de réseau social web et mobile, contribue au développement de relations interpersonnelles durables. VuduMobile se spécialise dans la messagerie texte pour entreprises grâce à son application texto unique, conviviale et bilingue et sa solution clé en main qui permettent la gestion de programmes de messagerie texte au sein de tous les types d'entreprises. Les passerelles de connectivité ('API') Atman permettent aux entreprises d'optimiser leur capital humain. Bloomed est une plateforme cloud de gestion des données ('smart data') sur les consommateurs et leurs comportements, est destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public.