AtmanCo annonce la conversion de 5 000 000 bons de souscription en actions

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 juin 2017) - AtmanCo Inc. (« AtmanCo » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ATW) annonce aujourd'hui un amendement à la convention de bons de souscription avec Groupe Gestion G5 Inc. (« Gestion G5 ») afin de modifier la date initiale d'exercice prévue des bons de souscription émis le 5 octobre 2016 (les « Bons de souscription ») du 5 octobre 2017 au 2 juin 2017. Par le fait même, Gestion G5 a exercé et payé en totalité aujourd'hui 5 000 000 Bons de souscription en actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires ») au prix de 0,10$ par Action ordinaire pour un montant total de 500 000 $ qui sera utilisé par AtmanCo pour ses opérations courantes et son développement.

Suite à l'exercice des Bons de souscription, Gestion G5 est le propriétaire véritable de 5 000 000 Actions ordinaires, représentant 6,80 % des Actions ordinaires émises et en circulation. Gestion G5 est également le propriétaire véritable d'une débenture convertible d'AtmanCo au montant de 2 000 000 $ (la « Débenture »), le capital de laquelle est convertible, jusqu'au 1er anniversaire de son émission, en un maximum de 23 529 411 Actions ordinaires à un prix de conversion de 0,085 $ par Action ordinaire et par la suite, jusqu'au 5 octobre 2021, en un maximum de 20 000 000 actions ordinaires à un prix de conversion de 0,10 $ par Action ordinaire. Sur une base partiellement diluée, en présumant la conversion de la Débenture détenue par Gestion G5 seulement avant le 5 octobre 2017, inclusivement, Gestion G5 est le propriétaire véritable de 29,38 % des Actions ordinaires présentement en circulation. Sur une base partiellement diluée, en présumant la conversion de la Débenture détenue par Gestion G5 seulement après le 5 octobre 2017, Gestion G5 serait le propriétaire véritable de 26,72 % des Actions ordinaires présentement en circulation.

Gestion G5 a souscrit aux titres de AtmanCo à des fins d'investissement. Selon la conjoncture, notamment du marché, Gestion G5 pourrait éventuellement augmenter ou réduire le nombre de titres d'AtmanCo dont il a la propriété véritable, ou sur lesquels il exerce une emprise, notamment au moyen d'acquisitions ou de ventes sur le marché ou de gré à gré.

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles et une déclaration d'alerte à l'égard de la transaction sera déposée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Pour obtenir une copie de la déclaration d'alerte, veuillez contacter Michel Des Rivières, au (438) 491-1787. Le siège social de Gestion G5 est situé au 2806, rue Richelieu, Beloeil (Québec) J3G 2C9.

A PROPOS D'ATMANCO

AtmanCo (TSX CROISSANCE:ATW) est un leader des technologies de l'information, propriétaire de plusieurs plateformes web reconnues tels Atman, Québec Rencontres, VoxTel et Bloomed. Les passerelles de connectivité ('API') Atman permettent aux entreprises d'optimiser leur capital humain. Québec Rencontres, une application de réseau social web et mobile, contribue au développement de relations interpersonnelles durables. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique, facilitant les solutions d'interactions par SMS et de solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Bloomed est une plateforme cloud de gestion des données ('smart data') sur les consommateurs et leurs comportements, est destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public.