AtmanCo annonce un changement au sein du conseil d'administration

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 déc. 2016) - AtmanCo inc. (« AtmanCo » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ATW) annonce aujourd'hui la démission de monsieur W. Brian Edwards à titre d'administrateur de la Société et de ses fonctions de président du conseil d'administration. Sa démission prend effet immédiatement. Michel Guay, président et chef de la direction d'AtmanCo occupera dorénavant le poste de président du conseil d'administration. En son nom personnel et au nom d'AtmanCo, Michel Guay tient à remercier Brian pour son dévouement et lui souhaite le meilleur succès dans la réalisation de ses projets futurs.

PROFIL D'ATMANCO

AtmanCo est l'éditeur d'un test psychométrique validé scientifiquement. Par le biais de la plateforme RH cloud ou par la passerelle de connectivité (API), les résultats permettent aux entreprises d'optimiser les talents de leur capital humain en améliorant le taux de succès en recrutement et en développement organisationnel. Les solutions d'AtmanCo permettent également de toucher l'important marché du consommateur en s'intégrant aisément avec les solutions technologiques de nos partenaires. AtmanCo est également propriétaire de RNIS Télécommunications inc ('VoxTel') qui possède le site de rencontres en ligne Québec Rencontres et qui offre diverses solutions interactives et de facturation téléphoniques filaires et sans-fils.