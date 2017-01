AtmanCo annonce un changement au sein du conseil d'administration

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 20 jan. 2017) - AtmanCo inc. (« AtmanCo » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ATW) et son conseil d'administration sont heureux d'annoncer aujourd'hui la nomination de M. Renaud Caron au conseil d'administration d'AtmanCo.

M. Caron est vice‐président principal ‐ Développement stratégique chez Groupe CGI Inc. Il a également occupé les postes de vice‐président principal ‐ Développement de l'entreprise, vice‐président principal ‐ Ingénierie d'affaires et vice-président principal et directeur général de CGI International.

Auparavant, il a assumé les fonctions de sous‐ministre - Développement économique Canada et de délégué aux investissements étrangers au Gouvernement du Canada. Également, il a assumé diverses fonctions au sein du Gouvernement du Québec, dont celles de sous‐ministre, Ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, du Tourisme, sous‐ministre, Ministère des Affaires Internationales et secrétaire général associé, Ministère du Conseil exécutif.

Il est titulaire d'une maîtrise en administration publique (économie et finances publiques) de l'École nationale d'administration publique à l'Université du Québec. Il a préalablement étudié pour l'obtention d'un baccalauréat en sciences économiques à l'Université de Sherbrooke et en sciences sociales à l'Université Laval. Il a par la suite suivi diverses formations, notamment au Harvard Business School (Executive Management Course - Leading Professional Service Firm).

En tant qu'administrateur, M. Caron siège notamment aux conseils d'administration de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec, de Montréal International et de ProAction International Inc. Auparavant, il a siégé aux conseils de nombreux organismes à vocation économique et d'entreprises privées tels que la Banque de développement du Canada, la Société générale de financement du Québec, Techno Montréal, la Société québécoise des transports, la Société de développement industriel du Québec et la Société nationale de fiducie, Clemex Technologies Inc. Il est également impliqué dans divers organismes de bienfaisance tels que l'Institut du Cancer de Montréal.

« Il nous fait plaisir d'accueillir M. Renaud Caron au sein du conseil d'administration d'AtmanCo. M. Caron possède une expérience riche et diversifiée et un large réseau d'affaires local et international qui profiteront grandement à AtmanCo » a souligné Michel Guay, président et chef de la direction et président du conseil d'administration d'AtmanCo.

AtmanCo annonce également la démission de monsieur Normand Drouin à titre d'administrateur de la Société. Sa démission prend effet immédiatement. AtmanCo tient à remercier Normand Drouin pour son dévouement et lui souhaite le meilleur succès dans la réalisation de ses projets futurs.

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

PROFIL D'ATMANCO

AtmanCo est l'éditeur d'un test psychométrique validé scientifiquement. Par le biais de la plateforme RH cloud ou par la passerelle de connectivité (API), les résultats permettent aux entreprises d'optimiser les talents de leur capital humain en améliorant le taux de succès en recrutement et en développement organisationnel. Les solutions d'AtmanCo permettent également de toucher l'important marché du consommateur en s'intégrant aisément avec les solutions technologiques de nos partenaires. AtmanCo est également propriétaire de RNIS Télécommunications inc ('VoxTel') qui possède le site de rencontres en ligne Québec Rencontres et qui offre diverses solutions interactives et de facturation téléphoniques filaires et sans-fils.