AtmanCo devient ATW Tech

Après avoir fait sa réputation technologique par ses tests psychométriques validés scientifiquement, ATW Tech ('AtmanCo') a su effectuer des acquisitions stratégiques et transformatives qui lui permettent aujourd'hui de pouvoir exploiter un portefeuille diversifié de solutions de communication interactives. L'objectif de ce changement de nom est de mieux refléter la vision stratégique de la société, mais aussi de mieux définir l'expertise et la puissance de nos solutions.

« Pour mieux refléter cette nouvelle réalité et notre vision qui est de fournir aux entreprises et aux consommateurs une expérience renouvelée en communication interactive, nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau site web » a déclaré Michel Guay, président et chef de la direction de ATW Tech.

Vous trouverez toute l'information sur le nouveau site web de la société au www.atwtech.com.

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À noter que le changement de nom légal sera soumis à un vote lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

À PROPOS D'ATW TECH

ATW Tech ('AtmanCo') (TSX CROISSANCE:ATW) est un leader des technologies de l'information, propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues tels que VoxTel, Québec Rencontres, VuduMobile, Atman et Bloomed. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Québec Rencontres, une application de réseau social web et mobile, contribue au développement de relations interpersonnelles durables. VuduMobile se spécialise dans la messagerie texte pour entreprises grâce à son application texto unique, conviviale et bilingue et sa solution clé en main qui permettent la gestion de programmes de messagerie texte au sein de tous les types d'entreprises. Les passerelles de connectivité ('API') Atman permettent aux entreprises d'optimiser leur capital humain. Bloomed est une plateforme cloud de gestion des données ('smart data') sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public.