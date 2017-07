AtmanCo signe une entente d'exclusivité avec Xpand Marketing pour la mise en marché de MyFlex au Canada et en Europe

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 juillet 2017) - AtmanCo Inc. (« AtmanCo » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE: ATW) annonce aujourd'hui la signature d'une entente d'exclusivité d'une durée de trois ans avec XPAND MARKETING INC. (XPAND MARKETING »), une compagnie américaine basée en Floride, pour le lancement et la mise en marché grand public par campagne télévisée au Canada, en Europe et autres marchés (selon les droits attribués) de MYFLEX une nouvelle technologie et application mobile permettant l'ajout de lignes locales incluant des numéros locaux américains, sur tout téléphone mobile intelligent à travers le monde peu importe l'opérateur natif, révolutionnant l'industrie des télécommunications en offrant aux usagers un Réseau Local Global qui pulvérise les frais d'interurbains d'un territoire à l'autre.

XPAND MARKETING souhaite introduire son application aux consommateurs canadiens et européens et ainsi étendre son Réseau Local Global en éliminant les frontières des télécommunications et permettre au plus grand nombre un libre accès aux communications téléphoniques à travers l'Amérique du nord et la planète toute entière.

« Nous sommes heureux de conclure cette entente d'exclusivité qui permettra à notre filiale VoxTel de poursuivre son expansion dans le marché des télécommunications et dans la vente directe auprès des consommateurs grâce à son expertise en facturation téléphonique. Plusieurs opérateurs ont déjà maintenant éliminé les frais d'itinérance et les usagers doivent cependant continuer à payer des frais d'interurbains et la technologie de MYFLEX offre aux usagers une solution unique et révolutionnaire pour réduire ces coûts puisqu'elle permet aux lignes locales de se rejoindre entre elles partout à travers la planète », a déclaré Michel Guay, président et chef de la direction d'AtmanCo.

« Nous sommes ravis de cette entente avec AtmanCo puisque sa filiale VoxTel offre des solutions de mise en marché intéressantes pour le marché grand public que nous visons. », a déclaré Kenny Trattner, fondateur et président de XPAND MARKETING. « Avec cet accord, nous voyons avec beaucoup d'enthousiasme notre entrée dans l'industrie du DRTV, dans un marché connexe et complémentaire à notre réseau américain, qui ouvrira les portes à de nombreux autres territoires, notamment en Europe.» a ajouté Kenny Trattner.

À PROPOS DE XPAND MARKETING

XPAND possède les droits de distribution complets de la technologie de l'application MYFLEX, une application de communication révolutionnaire et perturbatrice qui transforme le paysage mondial des communications - tirant parti de milliards de dollars d'infrastructure intégrée pour fournir des communications vocales et textuelles de la plus haute qualité à une fraction du coût des existants fournisseurs.

La plate-forme brevetée permet des communications d'une qualité supérieure équivalente aux normes offertes par les opérateurs téléphoniques (et non pas VOIP) et offre l'utilisation de plusieurs numéros de téléphone sur un seul appareil (téléphone intelligent), quel que soit le fournisseur ou le transporteur pour le numéro "natif" des téléphones.

À PROPOS D'ATMANCO

AtmanCo (TSX CROISSANCE:ATW) est un leader des technologies de l'information, propriétaire de plusieurs plateformes web reconnues tels Atman, Québec Rencontres, VoxTel et Bloomed. Les passerelles de connectivité (« API ») Atman permettent aux entreprises d'optimiser leur capital humain. Québec Rencontres, une application de réseau social web et mobile, contribue au développement de relations interpersonnelles durables. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique, facilitant les solutions d'interactions par SMS et de solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Bloomed est une plateforme cloud de gestion des données (« smart data ») sur les consommateurs et leurs comportements, est destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public.