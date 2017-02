Au cours de ce trimestre, les étudiants feront des économies grâce aux "crédits supplémentaires"!

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 1 fév. 2017) - L'Agence du revenu du Canada (ARC) vous aide à garder plus d'argent dans vos poches au moyen de crédits d'impôt, de déductions et de prestations lorsque vous produisez votre déclaration de revenus. Même si vous avez un faible revenu ou n'en avez aucun, vous devez produire une déclaration de revenus et de prestations pour demander les crédits et les prestations auxquels vous avez droit.

Voici neuf des principaux crédits et prestations dont vous pouvez profiter lorsque vous produisez votre déclaration de revenus. N'oubliez pas que vous devez produire votre déclaration de revenus à temps pour recevoir les crédits auxquels vous avez droit!

Vous pourriez avoir le droit de transférer le montant inutilisé pour les frais de scolarité admissibles, les études et les manuels à un de vos parents ou grands-parents, ou à un parent ou grand-parent de votre époux ou conjoint de fait. Pour obtenir des renseignements à ce sujet ou sur d'autres sujets d'intérêts aux étudiants, allez à arc.gc.ca/jeunesse ou consultez le guide P105 Les étudiants et l'impôt.

Vous voulez en savoir plus sur les avantages de produire une déclaration de revenus? Regardez nos vidéos réalisées pour vous aider à recevoir les crédits, prestations et remboursements auxquels vous avez droit pour cette période de production de déclarations : Produire votre déclaration de revenus et Produire votre déclaration vousmême. Vous pouvez également consulter notre série de vidéos créée expressément pour les étudiants.

