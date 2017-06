Autisme Canada rejette le Projet de partenariat canadien pour l'autisme

Un organisme de défense nationale demande un plan d'action qui donne accès équitable au traitement basé sur les preuves pour tous les Canadiens.

BOTHWELL, ON--(Marketwired - 27 juin 2017) - Autisme Canada s'est retiré de l'Alliance canadienne des troubles du spectre autistique (ACTSA) et ont retiré son soutien du Projet de partenariat canadien pour l'autisme (CAPP).

" Comme présenté dans sa forme finale, CAPP n'est pas un bon plan. À l'avenir, nous concentrerons nos efforts sur travailler avec nos partenaires dans la communauté autiste et avec le gouvernement fédéral pour créer une stratégie nationale efficace sur l'autisme pour tous les Canadiens, pour assurer l'égalité des chances et le soutien pour des individus qui ont l'autisme au cours de la vie, n'importe où ils résident au Canada. " Dit Dermot Cleary, le président du conseil d'administration d'Autisme Canada.

" Les raisons de notre retrait du soutien sont triples: un manque de divulgation financière, un manque de transparence et un manque de livrables concrets et mesurables. "

" A notre connaissance, une divulgation complète des documents financiers du CAPP n'est pas encore rendue publique, " dit Cleary. " Selon les états financiers qui nous étaient fournis, nous ne voyons pas de justification acceptable pour les frais et les coûts déclarés liés au projet. "

" À notre avis, il y a plusieurs écarts importants de gouvernance de projet et de mécanismes de notification qui permettraient la transparence totale de dépenses des fonds publics et clairement ceci ne conforment pas aux pratiques exemplaires. " Ajouta-t-il.

" Autisme Canada est le seul organisme avec une perspective nationale sur les questions qui touchent actuellement ceux qui ont un TSA, leurs familles et d'autres parties prenantes et nous croyons qu'il nous incombe de fournir une voix forte pour ceux touchés par l'autisme et de faire connaître nos préoccupations à tous les Canadiens. " Dit Cleary.

" Nous avons hâte de travailler avec le gouvernement à partager notre expertise, parvenir à un consensus et contribuer à informer les politiques publiques de santé qui concernent l'accès au traitement de l'autisme basé sur les preuves. "

" Pour le compte de nos parties prenantes, nous agirons en catalyseur pour aligner et galvaniser nos partenaires provinciaux et territoriaux pour garantir une approche synergique et équitable d'offrir et de fournir le traitement basé sur les preuves est disponible à tous les Canadiens. "

À propos d'Autisme Canada

Autisme Canada est le seul organisme avec une perspective nationale sur les questions qui touchent actuellement ceux qui ont un TSA, leurs familles et d'autres parties prenantes. En coopération avec nos partenaires provinciaux et territoriaux, Autisme Canada travaille conjointement à partager l'expertise, parvenir à un consensus et contribuer à informer les politiques publiques de santé qui concernent l'accès au traitement de l'autisme basé sur les preuves. Autisme Canada encourage le partage des pratiques exemplaires au-delà des frontières provinciales et aussi favorise un dialogue national sur les stratégies les plus efficaces pour créer l'accès équitable au financement et aux services.

Pour apprendre plus, visitez www.autismcanada.org.

Organisme de bienfaisance enregistré :

13160 7657 RR0001