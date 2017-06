Avant-première - Nouvelle Galerie de l'Arctique Canada Goose Musée canadien de la nature, le mardi 20 juin à 10 h

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 19 juin 2017) - Les médias sont invités à visiter en primeur la nouvelle exposition permanente du Musée canadien de la nature : la Galerie de l'Arctique Canada Goose. Cette galerie de 750 m3, qui ouvrira ses portes le 21 juin 2017, constitue la contribution du Musée au 150e anniversaire de la Confédération. Elle vous amènera à porter un regard différent sur l'Arctique et son importance dans le Canada du XXIe siècle.

Renseignez-vous sur la géographie, les écosystèmes et la pérennité écologique de l'Arctique ainsi que sur les effets des changements climatiques à travers 200 spécimens et artefacts authentiques, des contenus multimédias éblouissants, des perspectives autochtones, des activités d'apprentissage dirigé, des animations, des jeux et plus encore. Laissez-vous transporter par Au-delà des glaces. Réalisée en collaboration avec l'Office national du film du Canada, cette installation multimédia vous propose de découvrir l'Arctique par vos sens de l'ouïe, de la vue et même du toucher (avec des plaques de vraie glace). Profitez-en pour visiter Inuinnauyugut : Nous, les Inuinnaits, une exposition temporaire organisée et préparée par la Kitikmeot Heritage Society et située dans la Galerie des perspectives nordiques. Rendez-vous dans l'aile de la galerie pour admirer l'œuvre originale de l'artiste inuite Nancy Saunders, qui vous convie à une expérience appelée Anamorphose.

QUAND : Le mardi 20 juin, de 10 h à midi. Allocutions d'ouverture, suivies d'une visite de la galerie avec possibilité d'interviews.

QUI : Meg Beckel, présidente-directrice générale, Musée canadien de la nature

Ailsa Barry, v.-p., Expérience et engagement, Musée canadien de la nature

Jeff Saarela, directeur du Centre de connaissance et d'exploration de l'Arctique

Caitlyn Baikie, membre du comité consultatif

Claude Joli-Coeur, président, Office national du film du Canada

Aînés de la Kitikmeot Heritage Society, Cambridge Bay, Nunavut

Conservateurs, scientifiques et concepteurs de l'exposition.

OÙ : Allocutions : Salon, 3e étage, suivies d'une visite de la galerie au 4e étage, 240, rue McLeod, Ottawa

RSVP : media@mus-nature.ca ou 613 566-4781

AU SUJET DU MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE

Le Musée canadien de la nature est le musée national de sciences et d'histoire naturelles du Canada. Il a vocation à transmettre des idées fondées sur des faits, à procurer des expériences instructives et à favoriser une relation enrichissante avec la nature d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Le Musée accomplit sa mission grâce à ses recherches scientifiques, sa collection de plus de 14 millions de spécimens, ses programmes éducatifs, ses expositions permanentes et itinérantes et son dynamique site Web nature.ca. Le Centre de connaissance et d'exploration de l'Arctique poursuit la tradition plus que centenaire du Musée en matière de recherche, de documentation et de collection sur la biodiversité du Nord canadien.