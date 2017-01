Avaya aide la Ville de Shawinigan à se transformer en ville intelligente

La communauté mauricienne est prête à offrir de nouveaux services innovants à ses citoyens suite à la mise en place de son réseau prêt pour l'avenir avec Avaya Fabric Connect

MARKHAM, ON--(Marketwired - 26 janvier 2017) - La Ville de Shawinigan au Québec vient de terminer son ambitieux projet afin de devenir une ville intelligente, suite à l'implantation de Avaya Fabric Connect pour créer une solution réseau prête pour l'avenir qui est fiable, sécuritaire et capable d'offrir des technologies innovantes et de nouveaux services à ses citoyens.

Afin d'insuffler une nouvelle vie dans sa communauté, Shawinigan a débuté ce projet en 2014 pour aider à stimuler l'économie, faire croître les opportunités d'employabilité et améliorer la qualité de vie en général. La solution Avaya a permis à Shawinigan de mettre à niveau graduellement son équipement désuet et disparate liant la mairie aux entrepôts, aux casernes, à la bibliothèque et aux systèmes de distribution des eaux, plutôt que de remplacer tout leur réseau d'un seul coup. Cette implantation en plusieurs phases a permis de mieux gérer le budget et de réduire les impacts sur les opérations en cours ainsi que les demandes envers le personnel TI.

Ayant besoin d'une façon fiable et sécuritaire de gérer son réseau, Shawinigan a aussi apprécié l'approche hyper-segmentée d'Avaya, qui isole le trafic pour les services opérationnels quotidiens, comme les communications avec les services critiques. Cette façon de procéder permet de prévenir les accès non-autorisés par des pirates informatiques ou d'autres dommages causés par des virus qui pourraient être introduits dans le réseau.

Aujourd'hui, avec le cœur de son nouveau réseau remplacé - lequel fonctionne de façon parfaite avec le reste de son ancien équipement - Shawinigan est prête à élargir son service de réseau sans fil public, qui offrira aux citoyens et touristes des points d'accès à Internet gratuits, ainsi qu'à mettre en place des luminaires urbains de type DEL qui seront contrôlés par un système de gestion automatisé.

Pour plus de détails sur la façon dont Avaya aide Shawinigan à se transformer en une ville intelligente, cliquez ici pour l'étude de cas.

" En plus de moderniser notre réseau, les technologies d'Avaya nous aident à faire plus en investissant dans une infrastructure durable. L'équipement choisi garantit une transparence, une redondance, des capacités de segmentation et la sécurité dont nous avons besoin, tout en pavant la voie à l'introduction de nouveaux services pour les citoyens. "

Lyne Vallières, directrice du Service des technologies de l'information, Ville de Shawinigan

À propos de la Ville de Shawinigan

Shawinigan est une municipalité située en Mauricie au Québec, près de la rivière Saint-Maurice. Elle compte près de 50 000 citoyens et s'étend sur 737 km2. La ville emploie près de 490 personnes, incluant 380 employés à temps plein. Le Service des technologies de l'information, dont le mandat est de gérer l'équipement et les services TI, sert près de 225 employés de différentes divisions sur son territoire.

