Avec sa nouvelle image de marque, WSP se positionne pour léguer un patrimoine inestimable aux générations futures

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 mai 2017) - Groupe WSP Global Inc. (« WSP ») (TSX:WSP) a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle identité, en révélant son nouveau logo qui souligne sa croissance et sa transformation. Il célèbre aussi la culture de la Société qui s'est forgée suite à l'acquisition de plus de 85 entreprises au cours des cinq dernières années.

La nouvelle image de marque de WSP représente une identité forte et tournée vers l'avenir. Poser des questions, examiner des problèmes complexes sous différents angles et trouver des solutions qui renversent les paradigmes, tel est le propre du génie. La nouvelle image de marque de WSP illustre la complexité et l'intelligence du génie, mais elle reflète aussi l'ouverture d'esprit et les possibilités infinies qui inspirent le travail de ses 36 000 employés à travers le monde.

« Il n'a jamais été aussi gratifiant qu'aujourd'hui d'être un employé de WSP. Notre nouvelle image de marque a été créée avec la contribution de nos clients et employés à travers le monde. Son lancement reflète brillamment ce que nous avons réalisé, là où nous sommes aujourd'hui et notre vision de l'avenir. Elle illustre notre détermination sans faille à exceller et à établir des liens avec nos employés, nos clients et nos autres parties prenantes pour réaliser des projets complexes et durables. Nous entendons ainsi paver la voie vers un avenir où la société pourra prospérer », a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Au fil des ans, nous nous sommes toujours efforcés de proposer des solutions avant-gardistes aux communautés où nous vivons et travaillons. Nous apprécions nos employés et notre réputation, et nous défendons nos principes directeurs : nous œuvrons localement, mais avec une envergure internationale; nous sommes axés sur l'avenir et remettons en question le statu quo; nous favorisons la collaboration dans tout ce que nous faisons et nous soutenons une culture d'autonomie et de responsabilisation. Nous avons ce qu'il faut pour aider nos clients à concevoir des solutions durables afin de développer de meilleures communautés et de créer ainsi un patrimoine inestimable que nous léguerons aux générations futures. »

En plus d'être illustrée par un nouveau logo, notre nouvelle marque s'allie à une abondante banque de photographies où se côtoient ouvrages remarquables, riches textures, foules urbaines et moments de réflexion humaine. Combinés, les photos et le logo reflètent le désir d'interroger et de planifier, de concevoir et de réaliser un héritage remarquable et durable. La nouvelle identité de marque invite quiconque la regarde à pénétrer dans le monde WSP, à compléter l'équation et à faire partie de la réalisation.

Le nouveau logo et la nouvelle identité de marque ont été élaborés en collaboration avec Sid Lee, cabinet-conseil mondial de stratégie, reconnu pour aider les organisations à grandir en mettant de l'avant leur marque et leur créativité.

